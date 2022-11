"¡Diego es inmortal!", Qatar recuerda a Maradona en segundo aniversario de su muerte

Dos años después de su muerte, en el primer Mundial que se celebra desde su fallecimiento, la Conmbebol organizó este viernes en Doha un homenaje a Maradona con antiguos compañeros y rivales, coincidiendo todos en una misma idea: "¡Diego es inmortal!".



El mito del fútbol argentino falleció en Buenos Aires por una crisis cardíaca el 25 de noviembre de 2020, con 60 años recién cumplidos y un legado futbolístico que se recordará durante generaciones.



"Diego nos pertenece a todos y habría que recordarlo con alegría, porque si algo nos ha dejado es una deuda de felicidad", aseguró en su discurso Jorge Valdano, uno de sus compañeros de generación, testigos directos de su encumbramiento en el Mundial de México-1986, cuando llevó a la Albiceleste a su segunda y última estrella.

- 'Prócer, leyenda, símbolo' -

"Llegó al Mundial con un propósito, el de ser el mejor del mundo y exageró desde el principio hasta el final. Como los grandes maestros de la pintura hizo esbozos hasta completar frente a Inglaterra su obra más maravillosa", añadió Valdano, recordando el inolvidable tanto que Maradona marcó contra los ingleses en cuartos de final, arrancando desde su mitad de al cancha y sorteando rivales hasta batir a Peter Shilton.



"Desde ese día se hizo prócer, se hizo leyenda, se hizo símbolo, y por eso estamos aquí recordándolo", concluyó el actual comentarista en una canal de televisión en España.



Valdano vistió para la ocasión una camiseta con la imagen de Maradona besando la Copa del Mundo en 1986, con la palabra 'Capitán' y el número '10', al igual que hicieron todos los campeones de 1978 (Fillol, Kempes, Bertoni, Villa, Larrosa y Tarantini) y de 1986 (Ruggeri, Pumpido, Burruchaga, Giusti, Batista, Borghi, Tapia y Héctor Enrique) presentes en el acto, celebrado este viernes en el 'Árbol de los Sueños', el espacio en el centro de Doha que la Conmebol ha dedicado a la historia del fútbol sudamericano.

- Un día de recuerdo en cada Mundial -

"Diego es inmortal desde que el día que marcó ese gol inolvidable", añadió por su parte el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien destacó también que Maradona "contribuyó a que el Mundial se convirtiera en los que hoy es".



"Hoy volvemos a recordar a Diego, que siempre estará presente en cada Mundial. ¡Diego es inmortal!", lanzó Domínguez, una idea que retomó el presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien propuso que a partir de ahora en cada Mundial haya un día de recuerdo a Maradona.



"Diego es inmortal. No solo tenemos que homenajear a Diego, sino celebrarlo porque lo que hizo porque tanta gente se enamorara de nuestro deporte no lo ha conseguido nadie más", dijo el patrón del fútbol.



Al acto también asistieron exjugadores de otras generaciones (Diego Simeone, Javier Zanetti o Juan Pablo Sorín), así como rivales; el brasileño Mauro Silva, el paraguayo Roque Santa Cruz e incluso el búlgaro Hristo Stoichkov, quien se emocionó recordando al ídolo.



¡Cómo no!, el homenaje estuvo acompañado musicalmente por algunos de los 'himnos' que se asocian a Maradona, como las canciones que le dedicaron Andrés Calamaro y Rodrigo Bueno, y el 'Life is Life' de Opus, en un popular vídeo del '10' haciendo malabarismos durante el calentamiento de un partido del Nápoles en 1989.