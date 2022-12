El Mundial Qatar 2022 sigue avanzando y cada vez estamos más cerca de conocer quién será el nuevo campeón orbital. Con las clasificaciones este martes de Marruecos y Portugal, se completó el cuadro de cuartos de final.

Los cuartos se disputarán entre el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre. Conozca horarios y TV:

Viernes 9 de diciembre

10:00 a.m.: Croacia Vs. Brasil

2:00 p.m.: Argentina Vs. Países Bajos

Sábado Diciembre 10

10:00 a.m.: Portugal Vs. Marruecos



2:00 p.m.: Inglaterra Vs. Francia