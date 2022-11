Croacia y Canadá, un duelo de necesitados en el Mundial Qatar 2022

Agradable sorpresa de la primera jornada pese a caer ante Bélgica (1-0), Canadá tiene una reválida de altura ante la vigente subcampeona mundial Croacia, el domingo en el estadio Khalifa de Doha en la segunda jornada del grupo F.



Liderado por Bélgica con tres puntos, una derrota ante Croacia supondría la eliminación canadiense, mientras que el equipo balcánico -como Marruecos- no puede quedar eliminado ni clasificarse en esta segunda fecha.



El equipo norteamericano dejó un gran sabor de boca en su regreso al Mundial -no lo jugaba desde 1986- en un duelo que perdió ante el equipo centroeuropeo pero en el que jugó mejor (21 tiros por 9) e incluso no aprovechó un penal, lanzado por Alphonso Davies y atajado por Thibaut Courtois.



"Para mí el primer tiempo fue un 'clinic' canadiense. Fue una linda sorpresa, la mejor expresión futbolística que he visto en la primera jornada", señaló el seleccionador mexicano Gerardo Martino el viernes.



Croacia, que defiende el subcampeonato que logró hace cuatro años en Rusia, comenzó cediendo un empate sin goles ante un equipo marroquí que compitió al mismo nivel.



"Es bueno que como equipo no estemos contentos cuando logramos un empate. Hicimos bien la parte defensiva, pero no ofensivamente", analizó el seleccionador croata Zlatko Dalic.



Con este empate, Croacia cortó su buena racha. Había ganado sus cinco últimos partido disputados, cuatro de ellos oficiales, en la Liga de Naciones de la UEFA, donde consiguió ganar su grupo y clasificarse para la 'Final Four' que decidirá el campeón en junio de 2023.



Dalic avisó de las cualidades de un rival que partía como 'cenicienta' de la llave: "Es ofensivo, juega con mucha presión, falló un penalti y le marcaron un gol al contraataque. Demostraron mucho más que en los últimos partidos, tendremos que jugar mucho mejor que contra Marruecos".



- Enfrentamiento en sala de prensa -

Más allá de lo deportivo, las ruedas de prensa oficiales de este sábado estuvieron marcadas por las palabras del seleccionador canadiense John Herdman posteriores al partido contra Bélgica cuando dijo a sus jugadores "vamos a joder a Croacia'.



"Lo que declaré fue para recordar a los chicos que tenemos una tarea por delante. Han aceptado esta mentalidad desde el primer día. Saben que tenemos objetivos aquí", dijo Herdman a los periodistas.



"El equipo croata merece el respeto de todo el mundo. Lo hemos ganado por la manera en la que hemos jugado y nuestra conducta durante el Mundial", respondió Dalic en la misma sala.



"Respetamos a todos por igual. Nos merecemos un respeto y los canadienses deben hacerlo. Estas palabras no son respetuosas. Somos los finalistas de la Copa del Mundo, no quiero hacer más comentarios", añadió.



Más allá de la polémica, Herdman insistió en la importancia del partido: "Es un momento definitivo, es a vida o muerte. Hemos esperado 36 años para estar aquí y no necesitamos más motivación. Jugamos ante Croacia en el Mundial, ante gente como Luka Modric. ¡Qué momento!".