Corea del Sur bailará al 'Son' de su estrella: Los 'Tigres' anunciaron su lista para Qatar 2022

El futbolista surcoreano Son Heung-min (Tottenham) fue seleccionado para el Mundial 2022 en Qatar, pero su participación no es segura debido a una fractura que sufrió en la órbita ocular.



Capitán de la selección surcoreana, el delantero de los 'Spurs' fue operado la semana pasada para "consolidar una fractura en torno a su ojo izquierdo" ocasionada por un choque con el defensor del Olympique de Marsella Chancel Mbemba en Liga de Campeones.



"Estamos en contacto con él y el servicio médico del Tottenham", declaró el entrenador portugués de Corea del Sur, Paulo Bento, al anunciar su nómina de jugadores para la cita catarí.



Bento llamó a un 27º jugador, el delantero Oh Hyeon-gyu, quien se entrenará con el equipo en Catar y podría reemplazar a Son si no llegase a tiempo.



El primer partido de Corea del Sur tendrá lugar el 24 de noviembre contra Uruguay.



Los surcoreanos deberán enfrentarse también a Ghana y a Portugal en el grupo H.



Son, que suma 106 partidos internacionales y 35 goles, escribió esta semana en Instagram está "muy impaciente por representar a nuestro hermoso país".



Un equipo surcoreano privado de Son y de otros jugadores que militan en clubes europeos derrotó a Islandia 1-0 en un partido amistoso el viernes.



Convocados de Corea del Sur para el Mundial:



Arqueros: Kim Seung-gyu (Al-Shabab/KSA), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors), Jo Hyeon-woo (Ulsan)



Defensores: Kwon Kyung-won (Gamba Osaka/JPN), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Kim Min-jae (Nápoles/ITA) Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Kim Tae-hwan (Ulsan), Yoon Jong-gyu (FC Seúl), Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen), Hong Chul (Daegu FC)



Centrocampistas: Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Na Sang-ho (FC Seúl), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Lee Kang-in (Real Mallorca/ESP), Lee Jae-sung (Mainz/GER), Jeong Woo-yeong (Friburgo/GER), Hwang In-beom (Olympiakos/GRE), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers/ENG), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan/CHN), Na Sang-ho (FC Seúl).



Delanteros: Son Heung-min (Tottenham Hotspur/ENG), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Hwang Ui-jo (Olympiakos/GRE)