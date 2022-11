Carlos Antonio Vélez 'sacó pecho' por el triunfo de Queiroz en Qatar 2022 y las redes estallaron

Si hay un defensor del técnico portugués Carlos Queiroz ese es el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez.



El reconocido comentarista siempre ha lamentado que el entrenador europeo haya salido por la puerta de atrás de la Selección Colombia, luego de perder 6-1 con Ecuador en las eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

Vélez fue tendencia en el inicio de la Copa del Mundo luego de que Irán, la selección que ahora dirige Queiroz, perdiera 6-2 frente a Inglaterra, y este viernes volvió a romper las redes, pero ahora por el gran triunfo del estratega luso por 2-0 sobre Gales.

Al término del partido, Vélez escribió: ¿Qué pasaría? Pese a la cantidad enorme de mentes privilegiadas que hay en redes hoy no he podido encontrar un meme alusivo a este hombre. ¿Raro no ?

Qué pasaría? Pese a la cantidad enorme de mentes privilegiadas q hay en redes hoy no he podido encontrar un meme alusivo a este hombre. Raro no ? pic.twitter.com/nX1LK5eMNw — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 25, 2022

Inmediatamente las reacciones contra el comunicador no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del exfutbolista Carlos Valdés, crítico acérrimo de Vélez.

"La bodega del prepago celebrando la victoria de Irán frente a Gales. Queiroz es Colombia en el mundial ahora", escribió con sarcasmo el hoy panelista de Espn.

¿Quién tiene la razón?