Careca, el "mejor" socio de Maradona, nostálgico en el primer Mundial sin el '10' argentino

El exatacante brasileño Careca, el "mejor" socio que Diego Armando Maradona tuvo dentro de una cancha de fútbol, está nostálgico: el Mundial de Catar será el primero tras la desaparición del '10', un "fenómeno" dentro y fuera del campo.



"Su presencia en el estadio, incluso sin jugar, era importante. Era un genio, un fenómeno. Se le echará de menos", dice el exdelantero de la 'Seleção', de 62 años, en una entrevista con la AFP.



La Copa del Mundo de Catar (20 de noviembre-18 de diciembre) será la primera desde la muerte de la leyenda argentina hace casi dos años, el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años en Buenos Aires por una crisis cardíaca.



Careca y 'El Pelusa' formaron en 1987 un tenaz trío ofensivo junto al italiano Bruno Giordano en el Nápoles de Italia conocido como "MaGiCa", por las iniciales de sus apellidos.



El zurdo, para muchos el mejor futbolista de la historia, consideraba a Careca su "mejor socio" en el campo, según sus propias palabras. La sociedad argentino-brasileña guió a los napolitanos a títulos históricos: la Copa UEFA de 1989 y el 'Scudetto' de 1990.



"Fui al Nápoles porque quería jugar con Diego, era un sueño triunfar con él. Mi sintonía con Diego, y la sintonía de Diego conmigo, se debió a mi velocidad y técnica. Sincronizamos muy rápido", afirma.



Títulos y disfraces

Antônio de Oliveira Filho, su nombre oficial, tenía tantos deseos de compartir vestuario con 'D10S' que, según ha dicho, rechazó una propuesta del poderoso Real Madrid para poder caminar al lado del crac.



El '10' lo abordó en París en una gala de la FIFA posterior al Mundial de México-1986 donde Maradona fue premiado como el mejor jugador, tras liderar a la Albiceleste hacia su segundo título mundial.



Careca fue invitado por haber sido uno de los segundos máximos goleadores, con cinco anotaciones en la 'Canarinha' de Telê Santana, eliminada por Francia en penales en cuartos de final. El inglés Gary Lineker fue el artillero, con seis dianas.



El capitán del equipo de Carlos Bilardo se le acercó y le preguntó al oído si quería acompañarlo en Nápoles, y él, entonces en el Sao Paulo, donde anotó 115 goles en 191 partidos, no lo dudó.



"Diego era un monstruo, un fenómeno", recuerda.



La decisión rindió frutos y el vínculo entre el brasileño y el argentino trascendió las canchas: compartían cenas en familia e incluso se disfrazaban -con sombreros y bigotes falsos- para pasar desapercibidos en sus paseos por Italia.



El intento de gambetear a los 'paparazi' y los fanáticos no siempre rendía frutos, y cuando eran descubiertos los rodeaban para pedirles fotos y autógrafos.



"Amigos dentro del campo, amigos fuera. Estábamos siempre juntos con nuestras familias", rememora.



Entusiasmado con otro '10'

En la Copa del Mundo de Italia-1990, los argentinos eliminaron al 'scratch' en octavos (1-0), en un juego disputado en el Estadio de los Alpes, en Turín.



Eran tan cercanos, que al final del clásico sudamericano Diego se enfundó la casaca 'verdeamarela' número 9. ¿De quién era?



"La de Careca, que es mi amigo", recordó el albiceleste en una entrevista con la FIFA en 2017.



La relación futbolística acabó el 24 de marzo de 1991, cuando Maradona jugó por última vez con el Nápoles tras una sanción de quince meses por consumo de cocaína.



El brasileño, en la cancha aquel día (derrota 4-1 ante Sampdoria), evita hablar de aquellos nubarrones en la carrera de su "hermano".



Años más tarde, el exariete -29 goles en 60 partidos con la 'Seleção- quiso devolverle el homenaje mundialista al proponer que su nieto recién nacido, zurdo como Diego, se llamara Diego Antonio, pero su propuesta fue vencida en una votación familiar.



"Nunca voy a olvidar todo lo que vivimos juntos", sostiene Careca, quien mantuvo la amistad con Maradona después de que ambos se retiraran.



En Catar pone las esperanzas en otro '10': el brasileño Neymar, a quien considera una pieza clave para que la 'Canarinha' gane el sexto título mundial, el primero desde 2002.



"Veo a Neymar con talento, con arte, con una fantasía espectacular. Puede ser el número 10 que haga un gran Mundial. Espero que esté inspirado para que Brasil tenga la posibilidad de llegar a la final. Es fantástico con la bola en los pies", opina.



Sin embargo, para ganar el 'hexa', advierte, el equipo de Tite debe tener cuidado con la Argentina de otro '10' legendario, Lionel Messi, para muchos mejor que 'El Pelusa'.



"Messi es un fenómeno, pero Maradona era un genio", remata. "Nació con esa genialidad, no se pueden comparar".