Cambios en la Selección Argentina por las múltiples lesiones en su nómina mundialista

Contratiempos para Lionel Scaloni nada más llegar a Catar: el seleccionador argentino decidió este jueves hacer cambios en su lista de convocados mundialista por las bajas por lesión de dos de sus hombres, Joaquín Correa y Nico González.



Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlanta United) fueron convocados para ocupar esas dos plazas que acababan de quedar vacantes para completar los veintiséis elegidos.



"El jugador Joaquín Correa será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas", explicó la AFA en un mensaje en Twitter, aunque poco después escribió otro en el que se anunciaba ya el nombre de Thiago Almada, de 21 años.



El 'Tucu' Correa, del Inter de Milán, habría terminado con dolor en una de sus piernas el amistoso ganado 5-0 el miércoles por la Albiceleste en Emiratos Árabes Unidos, aunque la AFA no precisó la naturaleza del problema.



No había jugado en el partido en Abu Dabi ante los emiratíes el mediocampista Nico González, que arrastraba problemas musculares, que se habrían agravado en el entrenamiento de este jueves.



"Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT (cuerpo técnico) de Argentina convoca a Ángel Correa", dijo la AFA en Twitter, casi una hora antes de comunicar oficialmente la baja de Joaquín Correa.



El nombre de Nicolás González, de la Fiorentina italiana, había entrado especialmente en las últimas horas en la ruleta de especulaciones de la prensa por los problemas musculares que arrastraba, después de que el seleccionador Lionel Scaloni advirtiera el miércoles tras la victoria en Abu Dabi que "hay jugadores que no están al cien por ciento" y que existía la "posibilidad" de realizar cambios en la lista.



Las selecciones clasificadas al Mundial pueden modificar su lista de 26 convocados hasta un día antes de su debut en el torneo, que en el caso de Argentina será el martes 22 frente a Arabia Saudita.



Argentina llegó a Catar para jugar el Mundial en la noche del miércoles al jueves, unas horas después de su victoria en Emiratos Árabes Unidos.



- ¿Habrá más bajas? -

Este jueves, la selección argentina empezó a descubrir su campamento base durante el Mundial, en la Qatar University, donde se alojará y entrenará durante el torneo.



Las lesiones de 'Tucu' Correa y Nico González suponen un nuevo contratiempo para la Albiceleste, que no pudo incluir finalmente en su lista de 26 a Giovanni Lo Celso (Villarreal), titular habitual en su selección e igualmente lesionado.



Existen dudas sobre el estado de otros jugadores de la lista argentina, principalmente el defensa Cristian Romero, también con recientes problemas musculares, mientras que el atacante Paulo Dybala está en principio recuperado pero tras una reciente dolencia que le tuvo cinco semanas de baja.



En el entrenamiento de este jueves en la Qatar University, los jugadores argentinos se ejercitaron primero en el gimnasio y luego saltaron al césped para la práctica. La sesión era a puerta cerrada y la AFA explicó que se habían realizado en la misma "ejercicios de coordinación y velocidad" antes de "finalizar con trabajos tácticos".



Argentina volverá a entrenar el viernes en su 'cuartel general' en Doha, aunque entonces con una sesión abierta en sus quince primeros minutos a la prensa.