Clasificado a octavos de final y con varios titulares lesionados, entre ellos Neymar, Brasil preservará a sus estrellas en el duelo de hoy ante Camerún, que necesita ganar para ilusionarse con avanzar de ronda en el Mundial de Qatar.



Tite cuidará a sus hombres ante los 'Leones Indomables' en el cierre del Grupo G, luego de las dolorosas bajas de 'Ney' y de sus laterales titulares, Danilo y Alex Sandro, cuyos retornos aún no están claros.



Los dos primeros no juegan desde el debut victorioso ante Serbia (2-0) y el último tuvo una lesión muscular en la cadera en el triunfo ante Suiza (1-0) el lunes.



Frente a los africanos, en el estadio de Lusail de Doha, Brasil deberá buscar equilibrio para no poner en peligro el liderato de su zona, que sobre el papel le permite enfrentar a un rival de menos peso en octavos.



"Es una oportunidad de alto nivel que ellos compitan dentro del campo. ¿Es un riesgo? Sí, pero es una oportunidad para que los jugadores muestren todo su talento", dijo el DT brasileño ayer en una rueda de prensa.



Firmes candidatos para alzar el título, los pentacampeones son punteros con puntaje perfecto en dos salidas. Les siguen, todos con chance de clasificación, los suizos con tres y Camerún y Serbia, ambos con una unidad.



Caer contra los africanos supondría perder el primer puesto, si la 'Nati' se impone a los serbios a la misma hora en el estadio 974 y acaba con mejor diferencia de gol.