Brasil, Francia, Argentina... ¿Quién se llevará la estrella del desierto de Qatar?

Cuatro años después de la segunda estrella de Francia, el fútbol espera al nuevo campeón del Mundial-2022, pero los pretendientes, Brasil, Argentina o el vigente campeón, temen hundirse en la arena durante la atípica Copa del Mundo de Qatar, que se anuncia dada a sorpresa.



Primer Mundial moderno concentrado en un territorio tan reducido y programado a final del año civil, interrumpiendo la temporada de los clubes de Europa, la gran cita que tiene lugar cada cuatro años (20 de noviembre al 18 de diciembre), se presenta enriquecida por la incertidumbre de las 32 selecciones clasificadas.



La mayoría entre ellas no tendrá ni la preparación física previa ni la serie de partidos amistosos para tomar rodaje antes de esta 22ª edición de la Copa del Mundo, con una duración reducida a 28 días.



Sin esa puesta a punto, toman ventaja los equipos con dinámicas de juego ya adquiridas, como el Brasil de Neymar, selección N.1 de la clasificación FIFA, o la Argentina de Lionel Messi, campeona de Sudamérica en 2021 e invicta desde hace 35 partidos.



Después de veinte años de dominio europeo en el fútbol (Italia en 2006, España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018), ¿Ha llegado la hora de Sudamérica? Eso cree por ejemplo el seleccionador español Luis Enrique, que opina que "Argentina y Brasil van a ser favoritas siempre".



En busca de una consagración planetaria que corone su inmensa carrera, Lionel Messi cita como "grandes candidatos al título" a Francia y a Brasil, situando a Argentina, Alemania, Inglaterra y España entre los otros pretendientes.



"Francia tiene a jugadores impresionantes, las ideas muy claras, y Brasil un poco lo mismo", declaró el capitán argentino a la televisión DirecTV Sports de su país.

- Francia rechaza "las dudas" -

Sin embargo, el vigente campeón no llega en su mejor momento: Kylian Mbappé y sus compañeros tropezaron en la Eurocopa de hace un año, eliminados en octavos de final por Suiza. Pero, empujados por el Balón de Oro 2022 Karim Benzema, los franceses lograron ganar la Liga de las Naciones en 2021.



La oleada de lesiones que ha afectado al equipo de Francia, añadido a los asuntos extradeportivos y los discretos resultados (una victoria en los últimos seis partidos), incita a la prudencia, sobre todo porque ningún vigente campeón ha logrado conservar su título durante dos ediciones desde el Brasil de Pelé en 1962.



"No hay dudas" en la cabeza de los Bleus, aseguró a la AFP el seleccionador Didier Deschamps, que espera recuperar a tiempo al centrocampista Paul Pogba y al defensa Raphael Varane, con la ya confirmada baja de N'Golo Kanté.



Por detrás del trío Argentina-Brasil-Francia, una caravana de pretendientes asoma entre la arena del desierto, desde Inglaterra, subcampeona de la Eurocopa, hasta las rejuvenecidas Alemania y España, Países Bajos o Bélgica y su generación dorada de jugadores.



Pero la selección inglesa, semifinalista en 2018, ha atravesado mil dificultades en defensa estos últimos meses, Bélgica se mantiene sobre jugadores veteranos y tanto Alemania como España son equipos basados en la fuerza colectiva pero con rendimiento en ocasiones irregular.

- "Veremos grandes sorpresas" -

De ahí a imaginar que un equipo sorpresa pueda levantar el trofeo el próximo 18 de diciembre en el estadio de Lusail (80.000 plazas), hay un paso que algunas selecciones querrían dar, como Croacia, subcampeona del mundo en 2018, el Senegal de Sadio Mané, reciente campeón de África, el Portugal del inamovible Cristiano Ronaldo (37 años) o el Uruguay de los inoxidables Luis Suárez y Edinson Cavani (37 años).



Esta incertidumbre no desagrada a Qatar, país anfitrión, que sueña con pasar la fase de grupos de "su" Copa del Mundo, primera en la historia organizada en un país árabe. Pero el camino hasta el Mundial ha estado repleto de controversias extradeportivas alrededor del pequeño emirato, y los partidos de preparación del equipo nacional, entrenado por el español Félix Sánchez Bas, han sido muy inquietantes.



"Tendremos grandes sorpresas en el Mundial. Equipos que no esperamos van a estar en forma", pronostica para la AFP Nicolas Dyon, expreparador físico de la selección de Qatar. "Vamos a un país con mucha incertidumbre en cuanto a la humedad, incluso si es invierno y no hace calor ¿Cuál va a ser el nivel de oxígeno? ¿Cómo se adaptarán los jugadores? Son los equipos pequeños los que se pueden aprovechar".



En este contexto inusual, ¿Veremos un buen espectáculo? Los especialistas del balón aseguran que sí, porque las estrellas que juegan en Europa llegarán en forma y no arrastrando fatiga.



"La ventaja de esta Copa del Mundo, es que los jugadores estarán menos cansados, física y mentalmente", resumió Cléber Xavier, asistente del seleccionador brasileño Tite.