¿Benzema jugará la final de Qatar 2022 ante Argentina? Esto es lo que se dice en las redes

La Selección de Francia logró este miércoles llegar a su segunda final mundialista de forma consecutiva, luego de derrotar a la sorprendente Marruecos por 2 goles a 0.



Un camino que no ha sido fácil si se tiene en cuenta que la vigente campeona del mundo sufrió varias bajas importantes antes del inicio de la cita orbital, entre ellas, la del Balón de Oro 2022 Karim Benzema, por lesión.



Tiempo después de que se conociera la clasificación de los 'Bleus' al último juego por la copa, desde territorio español se comenzó a especular sobre el posible retorno del goleador a su selección.



Por estos días Benzema se encuentra entrenando con el Real Madrid, ya con su problema físico superado, a la espera del reinicio de LaLiga de España. Sin embargo, el goleador había solicitado al presidente del club 'merengue', Florentino Pérez, si le permitía viajar a Qatar para estar con su selección en el juego final, a lo que su respuesta fue un sí.



La situación es que el técnico de Francia, Didier Deschamps, nunca sacó a Karim Benzema de la nómina de fútbolistas inscritos ante la Fifa para disputar el Mundial, por lo que aumenta la posibilidad de que el Balón de Oro 2022 pueda siquiera estar desde el banquillo de suplentes en el duelo ante la Argentina.



Todo está dado para que entonces el goleador del Real Madrid regrese a su selección y tenga la posibilidad de jugar en el juego más importante del Mundial Qatar 2022, aunque la última palabra la tendrá su seleccionador que en días anteriores ratificó que no cuenta con Benzema para este campeonato.