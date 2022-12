Después de haber estado contra las cuerdas en la fase de grupos y haber evitado el desastre, Argentina afronta con ánimos renovados y como clara favorita su duelo de octavos de final ante la sorprendente Australia, hoy en Doha.



El batacazo del debut ante Arabia Saudita (derrota 2-1) complicó de entrada a la Albiceleste, que demostró saber resistir la presión en sus duelos posteriores al ganar 2-0 a México y Polonia, con lo que pudo cumplir el objetivo de quedar primera de grupo y evitar así un duelo explosivo en octavos de final ante la campeona mundial Francia.



Puede que un Argentina-Australia en rugby pareciera más nivelado, pero en fútbol, por historial y potencial de sus jugadores, el equipo suramericano parece claro favorito.



En el ranking Fifa, la Scaloneta está en la número 3 y los 'aussies' están en el 38, pero después de la reciente experiencia saudita, no hay margen para el exceso de confianza.



"Venimos viendo todos los partidos de Mundiales. Vimos partidos de Australia. Hoy está muy difícil todo y sea cual sea el rival, es complicado; lo vivimos en carne propia (ante Arabia Saudita), que cualquiera te puede hacer un partido y ganar", avisó Lionel Messi después de la última victoria ante los polacos.



Messi se quedó sin marcar a Polonia, llegando incluso a fallar un penal, después de haber anotado un tanto en cada uno de los otros dos partidos de la primera fase.



En total, el astro del París Saint-Germain acumula ocho tantos en Mundiales y sigue a dos del récord de un argentino en esta competición, los diez que consiguió Gabriel Batistuta.



La principal duda parece el estado físico de otro de los hombres de ataque de Argentina, Ángel Di María, que fue cambiado en el último encuentro con un problema muscular.



Julián Álvarez, titular y goleador en el último partido, y Lautaro Martínez aspiran también a estar arriba en el once de partida de Argentina.

Desgaste físico



Frente a ellos estará una Australia sin grandes estrellas y que igualó ya su mejor actuación histórica en un Mundial, los octavos de final de Alemania-2006, cuando estaban dirigidos por el neerlandés Guus Hiddink. Entonces hicieron sufrir mucho a Italia antes de quedar eliminados y aspiran a hacer lo mismo contra Argentina.



"Es un equipo intachable. Siempre me ha gustado Messi, creo que es el más grande que ha jugado al fútbol", declaró ayer Milos Degenek, uno de los defensores encargados de frenar a Messi y compañía en el césped del estadio Ahmed Bin Ali de la capital catarí.



Australia ha sido junto a Marruecos la principal sorpresa de la primera fase de Qatar-2022.