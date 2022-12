Antoine Griezmann, el mundo del fútbol se rinde a la metamorfosis del 'Principito'

El 'Principito' Antoine Griezmann aspira en Qatar a un segundo título mundial. Lo hace con un nuevo rol en el equipo, provocando la admiración de muchos ex futbolistas, franceses y extranjeros, que lo califican de jugador "excepcional" que "trasciende" en la selección.



"Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad": la frase atribuida al explorador Antoine Saint-Exupéry, autor de 'El Principito', es una de las que se pegan a la piel del mediapunta de los 'Bleus', literalmente, ya que aparece en un tatuaje de su antebrazo derecho.



Nacido en Macon, el jugador tuvo una serie de pruebas fallidas cuando era adolescente en varios clubes franceses, especialmente el Lyon, que lo consideraba demasiado frágil. Creció en España, de la Real Sociedad al Atlético de Madrid, pero es con la selección con la que sueña a lo grande.



"Cuando juega con Francia, se supera a sí mismo", dijo el ex delantero senegalés El-Hadji Diouf, "es otro jugador", "un futbolista de talla mundial".



"Griezmann está asumiendo el papel de Pogba, Kanté y Benzema, está haciendo un Mundial impresionante", afirmó Pablo Zabaleta, el ex defensa de la Albiceleste, selección rival de los 'Bleus' en la final del domingo.



Adaptación perfecta

Todos los ex internacionales franceses entrevistados por la AFP piropean al número '7' francés, sobresaliente en este Mundial en el papel de mediocentro, muy diferente de la posición de mediapunta que ocupó hace cuatro años en Rusia.



"Es excepcional en todos los sentidos", afirmó Luis Fernández, centrocampista campeón de Europa en 1984. "Es preciso y está presente en el corazón del juego. Le admiro del mismo modo que admiré a N'Golo Kanté en el último Mundial. Está en todas partes, es eficaz y aporta su toque personal".



Griezmann es el que estabiliza el barco 'bleu' cuando zozobra en pleno partido, según él. "En esos momentos está presente, no se rinde, no se esconde, asume responsabilidades". Permite "a jugadores como Mbappé, Giroud, Dembélé, Tchouaméni y Rabiot, tener un líder en el que apoyarse. No hace ruido, es feliz".



"No teníamos ni idea de que Antoine no había sido utilizado en esa posición. Asumió este rol con gran deseo y éxito", declaró el ex defensa Mikaël Sylvestre, señalando su papel "todavía vital" en la semifinal contra Marruecos.



El Griezmann centrocampista ha sacrificado parte de sus pretensiones ofensivas para garantizar el equilibrio de un equipo rico en delanteros. Su racha sin goles, que comenzó mucho antes del Mundial, se ha alargado hasta los catorce partidos.



"En los últimos dos años, marcó goles, pero sus resultados fueron quizás más bajos", comentó Yuri Djorkaeff, exvolante ofensivo. "Aquí (en el Mundial), es llamativo, enseguida entendió su rol, desde el primer partido. Es el equilibrio de esta fuerza ofensiva", subraya el campeón del mundo 1998 y campeón de Europa 2000.



"En el once de leyenda"

Para Fernández, su éxito actual es aún más brillante teniendo en cuenta que atravesó periodos oscuros durante dos años fallidos en el Barça (2019-2021).



"Pensó que iba a marcar un hito, a estar en el camino de Messi, y no fue así" y esta elección profesional "le hizo ir hacia atrás, hacia abajo, dudando". Al volver al Atlético, "consiguió darle la vuelta a la situación, bien por él, hay que ser fuerte, muy fuerte mentalmente."



El excentrocampista del PSG, ahora comentarista en beIN Sports, afirmó que Griezmann será una "leyenda en Francia" si el domingo, a sus 31 años, gana un segundo Mundial. "Nunca he ganado uno, pero puedo decir que es importante ganarlo".



¿Dónde colocar 'Grizou' en el libro de oro del fútbol francés? "En el once de leyenda del equipo de Francia, habría competencia con Platini, con Zidane, quizás podríamos ponerlo como enganche. Pero es uno de esos chicos", asegura Fernández.



El miércoles, el número '7' de los 'Bleus' confesó que había "llorado" después de la victoria en semifinales contra Bélgica en 2018, pero no esta vez después de ganar a Marruecos.



"En lugar de celebrar la final, tenemos los pies en el suelo", declaró el 'Principito' de los 'Bleus'. Probablemente la manera adecuada de ir a por su segunda estrella.