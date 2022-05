Video: emergencia por incendio en bodega del barrio Guayaquil este miércoles en Cali

El informe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad indicó que la conflagración se presentó hacia las 4:30 p.m. en la Calle 16A con Carrera 17A, en una bodega donde se almacenan elementos del alumbrado navideño.



La emergencia fue atendida por dos máquinas extintoras, una máquina de alturas y ocho unidades de bomberos. Asimismo, al sitio se trasladaron dos ambulancias con dos paramédicos. Sin embargo, hasta el momento no hay reporte de heridos.



Según versiones preliminares, un rayo que cayó por las fuertes lluvias habría originado el incendio. No obstante, se están adelantando las investigaciones y las causas de la conflagración, por ahora, no están confirmadas.