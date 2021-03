Médico caleño atrapado en Brasil clama por vuelo humanitario

Carlos Andrés Clajivo es un médico caleño especialista en neurología que llegó a Brasil para realizar una formación académica en su campo de trabajo. Este año culminó su proceso, pero debido a que el Gobierno Nacional restringió los vuelos provenientes desde ese país hacía Colombia, el neurólogo no ha podido regresar.



La medida fue implementada para que la nueva cepa brasileña del covi-19 no llegará al territorio nacional. Sin embargo, el médico cuenta que en Sao Paulo, la ciudad en la que realizó la especialización, no hay presencia de esta nueva cepa y que ya fue vacunado contra el coronavirus, por lo que él y un grupo de profesionales de salud colombianos piden al Ministerio de Salud que actualice las medidas y los dejen ingresar al país. Esta es su historia.