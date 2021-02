The Weeknd fue el encargado de presentarse en el tradicional show de medio tiempo del Super Bowl LV, la gran final de la NFL, que coronó como su campeón a los Tampa Bay Buccaneers.



El artista canadiense se presentó durante cerca de 14 minutos y deleitó a los millones de televidentes que siguieron el espectáculo por TV y a los pocos miles que pudieron ver el juego en vivo.



Sin embargo, la presentación recibió opiniones divididas en redes sociales.



Mientras algunos destacaron la puesta en escena y el contexto visual, otros calificaron el show como "aburrido y decepcionante".



Vea aquí las mejores fotos del show de The Weeknd:

'Can't Feel My Face', 'I Feel It Coming', 'Blinding Lights', 'Earned It' y 'Starboy' fueron algunas de las canciones que interpretó.

Agencia AFP