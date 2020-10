Suspenden construcción de una vía en Pico de Águila,  Pance

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las labores que adelantaba una máquina para construir una carretera en la vereda Pico de Águila, ubicada en el sector de Pance fueron suspendidas por la CVC.



Esta entidad junto con uniformados de la Estación de Policía de La Vorágine, en Pance, se desplazaron hasta ese sector, donde se evidenciaron actividades de intervención con maquinaria amarilla dentro del predio 'Tocanube'.



Jaime Rosero, habitante de ese sector le contó a El País que desde hace una semana esa empresa está adelantando labores en ese predio, afectando al ecosistema y las fuentes hídricas.

"Desde hace una semana están haciendo esas labores, no sabemos de quien es la maquinaria o el dueño del predio. Lo que sí sabíamos era que esos trabajos iban a afectar mucho el ecosistema del sector", comentó.



Ante las constantes denuncias de los habitantes de esa vereda, la CVC acudió al lugar y señaló que "se encontró una retroexcavadora de oruga que estaba ingresando hacia el interior del predio, por una vía sin pavimentar, que no se encontraba en uso desde hace bastante tiempo, y en la que se observaba en proceso revegetalización natural".

Es decir, que era una área que se había sido reforestada, pero que se deterioró debido a la intervención con maquinaria.



Tras lo evidenciado, la CVC procedió a suspender dicha actividad y manifestó que investiga quién es el dueño del predio, esto con el fin de iniciar un proceso sancionatorio por realizar este tipo de actividades sin el debido permiso que otorga la Corporación.

Por su parte, Jaime Rosero le pidió a las autoridades que estén muy atentos, pues algunas máquinas aún no han bajado de ese sector.



"Todavía no estamos tranquilos, hasta que esas máquinas no se vayan no lo estaremos, porque sabemos que en unos días pueden reiniciar labores", afirmó.

Por último, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, anunció que se iniciará un análisis ambiental para identificar qué daños se presentaron en la zona afectada, que de unos 300 metros aproximadamente.