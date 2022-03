Frailejón Ernesto Pérez habla sobre su cruzada ambiental por el cuidado del agua

Frailejón Ernesto Pérez le ha robado protagonismo a los candidatos presidenciales en Colombia, y se ha convertido en tendencia nacional en redes sociales, siendo el superhéroe del momento para niñas y niños, incluso más famoso que Batman.



Este muñeco animado de Cuentitos Mágicos, serie infantil de Señal Colombia, que tiene el poder de crear agua y controlarla, se volvió viral tras la publicación de su video en la red social TikTok, en la que tiene más de 1’200.000 reproducciones y más de 158.200 likes. En Twitter tiene la cuenta @soyelfrailejon y es el influenciador ambiental oficial del Festival Estéreo Picnic.



La misión de este superhéroe con muchos ojos, para observar qué pasa en el mundo y detectar el enemigo que está contaminando al planeta, es enseñar, a través de la música, a los colombianos, chicos y grandes, a proteger el medio ambiente.

¿Por qué ese nombre de adulto para una frailejón tan pequeñito?

Hola, hola. Bueno, les cuento, mi papá me puso Ernesto Pérez porque él también se llama así, o sea que yo sería Ernesto Pérez Junior, je,je,je; pero me gusta que me digan Frailejón Ernesto Pérez, es más lindo, además soy un Frailejón, por eso me gusta tanto, eh, je,je,je.



¿Cuáles son sus súper poderes?

Mi misión es mejorar el ecosistema. A través de los “pelitos” que tengo en mis hojas, absorbo la humedad de la neblina y la libero a través de mis raíces cuando hay sequía.



¿Cuál es su hábitat natural?

Vengo del páramo, que es el hogar de muchas especies animales, como el oso de anteojos, y de flora muy valiosa para la conservación del agua como nosotros los frailejones, plantas que tenemos la capacidad de absorber el agua de las neblinas y conservarla.



¿Pero es cierto que su vida y su misión corren muchos riesgos?

Así es, debido a la deforestación, los incendios, la explotación privada y la minería ilegal.



¿Por qué los humanos deberíamos ser sus amigos, no sus enemigos o su peor amenaza?

Porque filtro tan bien el agua que puede ser consumida por todos y este es el líquido vital.



¿Por qué se ha vuelto tan importante en Colombia? O como dicen, ¿usted, por qué es que es famoso?

Mmm... creo que es porque a todos nos gusta cuidar el agua y eso es muy, muy, muy importante, entonces a la hora de escuchar mi canción que también habla de mi nombre, que me gustó ponerlo ahí, porque rima muy lindo: “Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez”, jejeje, me encanta ese pedazo. La hicimos así para que todo el mundo la quisiera mucho escuchar y cantar y recordar que el agua es muy, muy importante.



¿Cuánto crece por año y cuántos años tarda en convertirse en la planta con altura?

Crezco de 1 cm a 2,5 cm por año. Lo que hace que pueda tardar hasta 100 años en convertirme en una planta de un metro de alto.



¿Cómo alguien que vive en los Páramos ganó tantos seguidores en redes? ¿Lo intimida la fama?

He disfrutado las mieles del estrellato porque la canción que protagonizo para la serie de Señal Colombia, Cuentitos Mágicos, se hizo viral. Aunque este hit lo lanzamos en 2018 con la primera temporada, fue este 2022 que caló en la mente de todos, tras nuestro debut en la red social TikTok. Me gustó que me volviera tan ‘influencer’ porque mi mensaje ha llevado a que personas de diferentes edades se interesen por los frailejones o espeletia, especie nativa de Colombia, Venezuela y Ecuador.

¿Antes de la serie ya le habían hecho un homenaje simbólico?

Así es. Aparezco en la moneda de $100 de Colombia desde el año 2012.



¿Por qué tiene tantos ojos?

Para verte mejoooor.... jejeje, para observar qué pasa en el mundo y saber quién podría estar contaminando el medio ambiente.



¿Qué es Cuentitos Mágicos, para quienes no conocen la serie?

Es un programa de Señal Colombia, compuesto por cápsulas de cinco minutos, en las que a ritmo de canciones y narraciones, se cuentan historias que acompañan a niños y niñas preescolares en sus actividades.



¿Quién compuso su canción y gracias a quién tiene voz propia?



La canción Frailejón Ernesto Pérez fue compuesta por Carlos Correa, quien me presta su voz. En conjunto con Adaan Li Guampe, la directora de Cuentitos Mágicos; la guionista Nataly Petro y la productora ejecutiva Alei Valet, crearon un hit musical basados en estudios que demuestran que a los más chicos les encantan las canciones armónicas, pegajosas y con mensajes directos.



¿Y a usted le gusta el reguetón o qué ritmos prefiere?

Me gustan las campanas, las maracas y el xilófono, generan recordación. Fusionando rondas infantiles con ska, baladas, tango, cumbia o l hampeta, el equipo de Cuentitos Mágicos ha producido 150 canciones.



¿Quiénes son sus amigos en Cuentitos Mágicos?

El Zancudo Nicanor, Monec, Gato Gordinflón, la princesa Mitocondria, Lilo el Cocodrilo, Ronco Oing, Lana la Lana, Lobito y Jirafa.



¿Y ese tal Man-Glar que dice que es su primo costeño?

Será un pariente lejano. Me dicen que la Alcaldía de Barranquilla lo usó para promover el cuidado de los recursos hídricos por el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. Todos los aliados del medio ambiente son bienvenidos.

Cuentitos Mágicos está en RTVCPlay y en Loscuentitosmagicos.com. Redes sociales

A cantar

“Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar. No me conoces, pero, yo a ti sí, sí. Yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón Ernesto Pérez.



Te quiero saludar, soy una planta, sin mucho color, cuidar el agua es mi profesión. Yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón Ernesto Pérez. Y te vengo a enseñar.



Que apagues luces, antes de dormir. No gastes agua sino es de consumir. Que cierres llaves si te has de cepillar y las basuras aprendas a reciclar.



Yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón Ernesto Pérez, Pérez por mi papá que es muy grande, un gran frailejón que cuida el agua como la cuido yo, te digo niño, te digo yo a ti que seas un héroe, uno de profesión.



Que siembres plantas para tu hogar. No olvides nunca que yo te cuidaré. Yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón Ernesto Pérez”