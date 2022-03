Científicos y chefs se unirán para presentar el nuevo 'banco' de semillas del Ciat

Este martes 15 de marzo en las instalaciones del Ciat, en Palmira, Valle, se realizará la inauguración del nuevo edificio ‘Semillas del Futuro’, el nuevo repositorio de semillas que conservará y distribuirá recursos genéticos de tres grandes colecciones: fríjol, yuca y forrajes tropicales, con más de 67.000 materiales distintos.



Para celebrar este nuevo baluarte que contribuirá a la seguridad alimentaria mundial y la calidad nutricional, la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat), colaboró con Manifiesto de los Chefs, (Chef’s Manifesto, en inglés) para realizar la comida del evento inaugural del edificio para aproximadamente 100 personas.



El Manifiesto de los Chefs es un grupo de cocineros internacional que se unió para impulsar un sistema alimentario sostenible, que cultive respetando el medio ambiente, sin desperdicios de alimentos y que permita que todas las personas puedan acceder a una alimentación saludable y suficiente.

La comida se centrará en los cultivos que Semillas del Futuro busca proteger. Siendo así, los platos resaltarán la importancia de la yuca, los fríjoles, los forrajes tropicales (presentes en la colección del banco) y el maíz y el arroz. Por otro lado, se harán evidentes los valores que tratan de promulgar el Manifiesto de los Chefs, entre los cuales se incluyen la protección de la biodiversidad y mejora del bienestar animal, el enfoque en los ingredientes de origen vegetal y la importancia de educarse sobre las propiedades nutricionales y de salud de la comida.

Semillas del Futuro es un banco que cuenta con las colecciones de fríjol, yuca y forrajes tropicales más grande del mundo, con más de 67.000 materiales distintos.

El evento consistirá en una comida de tres platos. Antes de servir a sus comensales, cada chef, acompañado de un científico, contará la historia detrás de cada plato, resaltando la importancia de sus ingredientes para el futuro de la humanidad.



Los invitados también podrán interactuar con estos expertos para aprender un poco más de estas semillas.

Chefs invitados



Entre los chefs invitados estará Daniel Kaplan, chef ejecutivo del grupo ejecutivo Takami. Su primer restaurante en Colombia, 29 cocina y bar, recibió el Five Star Diamond Award de parte de la American Academy of Hospitality Sciences. Kaplan se graduó en Artes Culinarias del Culinary Institute of America en Hyde Park, Nueva York, en 1996. Ha trabajado en diferentes cocinas de la ciudad de Nueva York como la Helmsley Park Lane y New York Palace como cocinero, así como sous chef en el National Press Club en Washington DC.



La chef invitada es Alejandra Schrader, autora, emprendedora y activista culinaria, embajadora de ‘Sisters on the Planet’ para Oxfam América, que ha participado en campañas con organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos, la Fundación EAT y SDG2 Advocacy Hub y ha aparecido en shows de televisión como The Talk, Despierta América y Home & Family.