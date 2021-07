¡Sorpresa olímpica! Nadador tunecino Ahmed Hafnaoui, de 18 años, ganó final de los 400 metros

El nadador tunecino Ahmed Hafnaoui, de 18 años, ganó este sábado, domingo en Tokio, por sorpresa la final de 400 metros en estilo libre de los Juegos Olímpicos 2020.



Hafnaoui se convierte así en el segundo campeón olímpico de Túnez en la natación, siguiendo la estela de Oussama Mellouli (dos oros olímpicos y una plata).



Terminó con un crono de 3:43.36, por delante del australiano Jack McLoughlin (3:43.52), plata, y del estadounidense Kieran Smith (3:43.94), bronce.



"No me lo creo, es increíble. Hoy me sentí mejor en el agua que ayer (en las clasificaciones). ¡Soy campeón olímpico!", afirmó.



"Simplemente metí la cabeza en el agua y ya está. Es increíble, un sueño hecho realidad", añadió.



El crono de Hafnaoui en la final olímpica es el tercero mejor del año en la distancia.