Simone Biles recibe nutrido apoyo de deportistas, la Casa Blanca y celebridades

La estrella olímpica estadounidense de la gimnasia Simone Biles recibió este martes un nutrido apoyo de sus compañeras gimnastas, otros deportistas, la Casa Blanca y celebridades, luego de que se retirara del concurso general por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 argumentando problemas de salud mental.



Al revelar al mundo sus luchas mentales cada vez que compite, Biles se unió a un número creciente de atletas de clase mundial de todos los deportes, como la estrella japonesa del tenis Naomi Osaka y la leyenda de la natación Michael Phelps, que se han abierto sobre cómo lidiar con el estrés y la rutina, y el costo mental de sus éxitos.



"Solo un recordatorio amistoso: los atletas olímpicos son humanos y están haciendo lo mejor que pueden", tuiteó la exgimnasta estadounidense Aly Raisman, ganadora del oro olímpico en el concurso general por equipos en Rio de Janeiro-2016 t medallista de plata en el concurso individual detrás de Biles.



"Es REALMENTE difícil alcanzar la cima en el momento adecuado y hacer la rutina de tu vida bajo tanta presión. Realmente difícil", agregó.



Raisman y Biles fueron dos de las decenas de gimnastas que fueron abusadas por el exmédico de la Federadición estadounidense de gimnasia, Larry Nassar, condenado en 2018 a cadena perpetua por múltiples cargos criminales de agresión sexual a menores y pornografía infantil.



Consultada por la presión que soportan los deportistas, Raisman dijo a la televisora olímpica estadounidense NBC: "Me duele el estómago. Es simplemente horrible". "Es tanta presión. Creo que la gente a veces se olvida de que somos humanos", agregó.



"Gratitud y apoyo es lo que se merece @Simone_Biles", tuiteó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.



"Sigue siendo la mejor de todos los tiempos y todos tenemos suerte de poder verla en acción", agregó etiquetando a las compañeras de equipo de Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles y Grace McCallum.

- USOC ofrece asistencia permanente -

Biles explicó que su retirada el martes del concurso por equipos femeninos, en el que Estados Unidos se quedó con la medalla de plata, se debió a "demonios en la cabeza" y señaló su intención de cuidar su "salud mental".



"Simone, nos has hecho sentir tan orgullosas. Orgullosa de quién eres como persona, compañera de equipo y atleta", tuiteó Sarah Hirshland, directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOC).



"Aplaudimos su decisión de priorizar su bienestar mental por encima de todo lo demás y le ofrecemos todo el apoyo y los recursos de nuestra comunidad de Team USA mientras navega por el camino que tiene por delante", agregó la funcionaria.



La exgimnasta estadounidense Kerri Strug, quien lesionada en un tobillo ayudó al equipo estadounidense a ganar el oro por equipos en Atlanta-1996, tuiteó: "Te mando amor @Simone_Biles - Equipo de los Estados Unidos de América", con un corazón y un emoji de una cabra, un juego de palabras en inglés con la sigla "GOAT" ("Greatest Of All Time"), que distingue al mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina.



Esa denominación ella misma la acepta al llevar en sus mallas la cabeza de una cabra de lentejuelas.



Si bien esa afirmación aumentan la presión de alguna manera, también resumen lo que muchos estadounidenses sentían por Biles antes y después de su decisión de retirarse del evento por equipos.

- 'Ella sigue siendo humana'-

El alero de los Minnesota Timberwolves de la NBA, Karl Anthony Towns, tuiteó: "No enviamos nada más que amor y positividad a (GOAT) @Simone_Biles". La dos veces campeona olímpica de esquí alpino Mikaela Shiffrin también ofreció su apoyo tuiteando: "@Simone_Biles sigue mostrando esa sonrisa tuya porque es innegablemente dorada. Siempre".



La leyenda del boxeo filipino Manny Pacquiao tuiteó: "Una vez campeona, siempre campeona. Dios te bendiga @Simone_Biles".



Adam Rippon, quien ayudó al equipo de patinaje artístico de EEUU a ganar una medalla de bronce en Pyeongchang-2018, dijo: "No puedo imaginar la presión que ha estado sintiendo Simone. Ella sigue siendo humana. TE AMAMOS".



La gimnasta estadounidense Morgan Hurd, campeona mundial en 2017, tuiteó: "Estoy increíblemente orgullosa de este equipo. Nadie más que ellas saben lo difícil que es este deporte no solo física sino mentalmente y lo manejaron todo con gracia. No podría ser más".