Parar a Luka Doncic es el gran reto de Argentina en su debut del baloncesto olímpico

La subcampeona mundial Argentina debuta en los Juegos Olímpicos ante la Eslovenia de Luka Doncic, el fenómeno del básquet europeo que asombra en la NBA, el lunes en un Saitama Arena sin espectadores, en un duelo clave del complicado grupo C que completan España y Japón.



"Sus habilidades, su competitividad, su tamaño y su innata inteligencia para jugar son impresionantes. Solo con poner a cuatro jugadores 'currantes' a su lado, ya tienes un equipazo", resumió a la perfección el seleccionador estadounidense Gregg Popovich en la previa a los Juegos para resumir el salto de calidad que supone tenerlo.



Doncic regresa a una competición de básquet internacional por primera vez desde que su país sorprendiera a las grandes potencias para lograr el título europeo en 2017. Entonces Doncic tenía 18 años y era importante, pero mandaba Goran Dragic, que no está en los Juegos.



Tras no acceder al Mundial de 2019, el base vuelve ahora por todo lo alto clasificando al pequeño país europeo por primera vez para los Juegos con una exhibición en la final del Preolímpico ante Lituania en Kaunas con 31 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes.



"Son un equipo muy talentoso, con mucho peligro en todas sus posiciones. Se llevan bien, tienen buena química, dinámica y juegan juntos hace mucho. Es un equipo comandado por Luka. Él es la cabeza de la serpiente", declaró esta semana su antiguo compañero en el Real Madrid Facundo Campazzo.



El dilema con Doncic es que si centras la defensa en evitar su producción individual, sacará a relucir su interminable paleta de asistencias para que sean sus compañeros los que anoten.



Para secarlo, Campazzo, que lo relevó como referente del equipo blanco cuando Doncic emigró a la NBA en 2018, deberá coordinarse con los otros bases-escolta de la Albiceleste; Luca Vildoza, Leandro Bolmaro y Nicolás Laprovittola.



Doncic es capaz de encadenar triples, tras bote o recibiendo, romper a la defensa e irse hasta el aro o aprovechar su corpulencia (2,01 metros) como base para sacar ventaja de defensores más pequeños. Y todo esto utilizando su extenso catálogo de fintas.



"Es uno de los mejores equipos del mundo y tiene a quien yo creo que es el mejor jugador de la actualidad, Luka Doncic", sentenció el viernes tras un entrenamiento en Tokio el seleccionador argentino Sergio Hernández.



Argentina, que llegó a la final del Mundial perdida con España sin perder un partido, cayó en los tres que disputó en la gira de Las Vegas (Nigeria, Australia y Estados Unidos).