Palo en los Juegos: eliminada Ashleigh Barty, número 1 del tenis y reciente ganadora de Wimbledon

La española Sara Sorribes dio la primera gran sorpresa en el torneo olímpico de tenis al eliminar en primera ronda a la número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, tras ganar a la reciente ganadora en Wimbledon por 6-4 y 6-3, este domingo en Tokio.



Sorribes (N.48 del ranking WTA) basó su victoria en un juego muy sólido, con solo cinco errores no forzados, para derrotar a una Barty que falló más de lo habitual (27 errores) y citarse en segunda ronda con la vencedora del duelo entre la francesa Fiona Ferro y la letona Anastasija Sevastova.



Barty se vio sorprendida al inicio del partido por el juego de la española, que rompió el servicio de la australiana en los juegos 3 y 5 para colocarse 4-1 en el marcador, una ventaja que le permitió cerrar el primer set por 6-4 en 49 minutos.



La número uno mundial no reaccionó en la segunda maga y volvió a perder el saque de inicio, aunque lo recuperó inmediatamente para llegar 3-3 al momento decisivo del partido, cuando Sorribes volvió a hacer el 'break' y lo confirmó con su servicio.



Presionada, con 5-3 abajo, Barty falló varias pelotas claras en el último juego, que acabaría perdiendo de nuevo con su servicio para servir en bandeja la victoria a la española.



La derrota de Barty, gran favorita al oro en Tokio-2020, se produjo apenas unos minutos después de que se anunciase que el británico Andy Murray, campeón olímpico en Londres-2012 y Rio-2016, no competirá en el torneo de simples para preservarse para la prueba de dobles.



Murray, que en los últimos dos años ha sufrido muchos problemas físicos y ha tenido que pasar varias veces por el quirófano, sorprendió el lunes al derrotar, haciendo pareja con su compatriota Joe Salisbury, a una de las duplas favoritas al oro, la formada por los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut.