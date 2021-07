La nigeriana Blessing Okagbare suspendida por dopaje el día de la final olímpica de 100 metros

La velocista nigeriana Blessing Okagbare, una de las teóricas 'outsiders' para la final de 100 metros que se disputa el sábado, fue suspendida por dopaje tras un control positivo por la hormona de crecimiento, indicó la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).



Okagbare (32 años), subcampeona olímpica del salto largo en 2008, fue controlada fuera de competición el 19 de julio. Es la primera atleta declarada positivo durante el periodo olímpico de estos Juegos de Tokio.



"La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) suspendió provisionalmente a Blessing Okagbare de Nigeria con efecto inmediato tras el resultado positivo por hormona de crecimiento en una muestra (...) La AIU tomó la muestra de Okagbare en un test fuera de competición el 19 de julio", escribió la AIU en un comunicado.



Preguntado por la AFP, el órgano antidopaje del atletismo no deseó precisar si el test había sido efectuado en Japón o en otro país. Técnicamente, si la muestra fue tomada por la AIU no pudo ser en una instalación olímpica, ya que allí la responsabilidad es de la ITA (Agencia de Controles Internacionales).



Blessing Okagbare estaba debía participar este sábado a las 19h15 locales (10h15 GMT) en las semifinales de 100 metros, cuya final está programada para las 21h50 (19h50 GMT), después de haber ganado el viernes su serie (11.05).



La nigeriana es la séptima mejor de la temporada en la línea recta (10.89 el 6 de julio). Es igualmente la plusmarquista de África de 200 metros (22.04 en 2018).



El jueves, Nigeria había visto a diez de sus 23 atletas seleccionados para los Juegos en este deporte vetados para la participación en el evento debido a que no cumplían con los estándares de los controles antidopaje fuera de la competición. Nigeria, que forma parte de los deportes considerados de "alto riesgo" por la AIU, debe someterse a obligaciones suplementarias.



"El sistema deportivo de Nigeria es totalmente defectuoso y nosotros, los atletas, somos siempre las víctimas colaterales", había lamentado Okagbare en Twitter.



La velocista forma parte de un grupo de altístimo nivel con base en Florida (Estados Unidos) y entrenado por el estadounidense Rana Reider, que incluye a algunos favoritos de los 100 metros masculinos como el estadounidense Trayvon Bromell y el canadiense Andre de Grasse.