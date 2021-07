La australiana Ariarne Titmus derrotó este lunes a la estadounidense Katie Ledecky en la final de 400 metros en estilo libre (3:56.69 contra 3:57.36), en una jornada en la que el estadounidense Caeleb Dressel, llamado a ser la estrella de la natación de Tokio-2020, sumó ya su primer oro, con el relevo 4x100 m de su país.



Ledecky, sin embargo, no pudo comenzar subiendo a los más alto del podio y la joven de Washington no sumó en esta segunda velada de finales matinales el sexto título olímpico de su carrera.



"He luchado con uñas y dientes y eso es todo lo que te puedes exigir", señaló. "Simplemente, ella fue más rápida en los últimos 50 o 75 metros, y tocó el muro antes", se resignó, destacando que había logrado su "mejor tiempo desde hace cinco años" en los 400 metros.

Titmus, ya campeona mundial de la disciplina, se colgó así el oro olímpico, su primera medalla en unos Juegos, y Ledecky, que compite también en 200, 800 y 1.500 m, se queda con la plata. El bronce fue para la china Bingjie Li (4:01.08).



"Es probablemente lo más grande que puedes conseguir en tu carrera deportiva, estoy en una nube", afirmó la australiana.



Ledecky había dominado sin forzar el domingo en las series y sigue siendo la plusmarquista mundial con el 3:56.46 que consiguió en Rio de Janeiro hace cinco años y que le sirvió para colgarse el oro en la cita brasileña.



La nadadora estadounidense, estrella en Rio-2016, inició con esta plata un lunes en el que en la velada de tarde saltó dos veces a la piscina, dominando las series de 200 m (1:55.28), donde Titmus fue tercera (1:55.88), y luego para las de 1.500 m (15:35.35), distancia que hace su estreno olímpico y donde es la grandísima favorita.



La 'Primera Dama' de la natación mundial parece intocable en las distancias largas, pero desde hace dos años tiene que hacer frente al fenómeno de la joven Ariarne Titmus, estrella en 200 y 400 metros.



Titmus, apodada 'Terminator', aspira a continuar su cosecha olímpica en Tokio en 200 y 800 metros.

Primer paso

Junto a la derrota de Ledecky, la otra gran noticia del lunes en el Centro Acuático tokiota fue que el estadounidense Caeleb Dressel empezó con buen pie en la primera de sus finales.



Dressel se coronó junto a Blake Pieroni, Bowen Becker y Zach Apple en el relevo 4x100 metros en estilo libre, con un crono de 3 minutos, 8 segundos y 97 centésimas.



Dressel, que aspira en principio a seis medallas de oro en Tokio, saldó por lo tanto con éxito su primer reto en la piscina nipona, antes de participar en tres pruebas individuales (100 m mariposa, además de 50 m y 100 m libre) y en otros dos relevos (4x100 m estilos en categoría masculina y mixta).



Los estadounidenses superaron claramente a Italia, lanzada por Alessandro Miressi (3.10.11, plata) y a los australianos de Kyle Chalmers, el vigente campeón olímpico de 100 metros (3.10.22).



Brasil, único participante latinoamericano, quedó en el octavo y último lugar de la final de este lunes.



Dressel se mostró satisfecho con como transcurrió su primera final en estos Juegos.



"Éramos conscientes del gran objetivo que teníamos. Nos sentimos bien, hemos dominado bastante claramente", afirmó Dressel.



Dressel dio a su equipo un potente arranque, con 47.26 en el relevo inicial y Estados Unidos pudo controlar con autoridad la final.



Por su parte, el británico Adam Peaty, que ya había sido campeón en Rio-2016 y que es el dominador absoluto de la disciplina, venció como se esperaba en la final de 100 metros braza.



En cabeza de principio a fin de la prueba, Peaty (57.37) superó al neerlandés Arno Kamminga (58.00), que se colgó la plata, y al italiano Nicolo Martinenghi, medalla de bronce (58.33), en un podio 100% europeo.



El otro oro del lunes en la natación olímpica fue para la canadiense Maggie MacNeil (55.59) en 100 metros mariposa.