Ya van 70 denuncias por acoso sexual, ¿qué está pasando en Bellas Artes?

Luego de las manifestaciones del pasado viernes 22 de abril frente al Instituto Departamental de Bellas Artes, ubicado al norte de Cali, en donde se dieron a conocer algunas denuncias de acoso y abuso sexual por parte de docentes a estudiantes, las alumnas pidieron campañas de capacitación, protección y el retiro de los doce profesores involucrados en estos hechos.



“Con la manifestación buscamos que este no sea un caso más que se archive. Queremos sentirnos seguros en este espacio, que es donde pasamos gran parte de nuestras vidas. Pedimos que se nos respete nuestra identidad de género y que las relaciones de poder no sean tan desproporcionadas. Además, que los profesores que se han visto involucrados en la revictimización de estudiantes pidan disculpas públicas”, afirmó, en diálogo con El País, una de las alumnas del Instituto.



De acuerdo con las recientes denuncias, los casos de acoso y abuso no son nuevos, pues se están presentando desde el pasado mes de marzo, cuando se conocieron las primeras denuncias de abuso sexual por parte del profesor Camilo Capote, quien fue apartado de su cargo.



La vicerrectora académica, Doris Inés Restrepo, habló con el noticiero 90 Minutos y aseguró que hasta el momento se han registrado 70 denuncias en contra de doce docentes del Instituto. De las cuales, las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas, pero no se descarta la posibilidad de que también se estuvieran presentando estos hechos en hombres.



Una de las denuncias es la que entabló Paulina Gómez, quien manifestó que “un docente hizo comentarios inapropiados y busca cualquier excusa para tocarnos el cuerpo y nos susurra al oído. Inclusive, a una compañera le rozó sus partes íntimas”.



Otra de las jóvenes víctimas reveló que “terminando una escena lo único que resaltó de mí no era nada académico sino mis partes íntimas. Además, una compañera contó que el docente jugó con la tira de su sostén mientras estábamos en clase. A otra le tocó las nalgas con la excusa de que era un ejemplo del ejercicio para que se viera mejor al presentarlo”.



Según las estudiantes, no se habían pronunciado antes por temor a represalias de los docentes, pues uno de ellos tenía más de 20 años de trayectoria en el centro académico.



Frente a esta situación, las directivas de Bellas Artes indicaron que las denuncias ya fueron instauradas ante la Fiscalía General de la Nación.



Además, aseguraron que se ha activado una ruta de atención integral para estas situaciones, y se han realizado actuaciones administrativas y disciplinarias correspondientes a los implicados.



Esta ruta de atención ha sido cuestionada por los estudiantes: “Encontramos muchas inconsistencias, ya que consideramos que no es pertinente, pues el acompañamiento a las víctimas ha sido ineficiente, empezando porque la ruta la manejan personas internas de la Institución y docentes, por lo tanto no hay representación estudiantil ni entes externos que velen para que se nos garantice un entorno y ambiente seguro”, puntualizó una de las alumnas, quien insistió en la importancia para que las acciones que se tomen sean contundentes y efectivas.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, hasta marzo del presente año se han registrado 2000 denuncias de mujeres víctimas de algún tipo de violencia en el país.

Además, afirmó que se encuentran elaborando un pliego de peticiones para que se realicen campañas de sensibilización sobre las violencias basadas en género y sexuales, con el fin de que toda la comunidad conozca qué debe hacer en caso de presentarse una nueva situación de acoso.