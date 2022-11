Una mujer fue asesinada por su propio hijo en el oriente de Cali

Una tragedia consternó al barrio Alfonso Bonilla Aragón en el oriente de Cali, donde una mujer fue asesinada por su propio hijo el pasado jueves.



La víctima, identificada como Ingrid Coromoto Gómez, de nacionalidad venezolana, fue atacada con arma blanca por su hijo de 27 años, al parecer, bajo efectos de la cocaína.



Al parecer, el hombre se encontraba bajo los efectos de las drogas cuando agredió a su madre. El joven se entregó a la Fiscalía en el centro de Cali, pero aseguró que no sabía por qué la mujer murió.



La víctima y su esposo trabajaban vendiendo empanadas en el sector y según contó el hombre, no tiene los recursos para trasladar el cuerpo de la mujer a su país de origen.



“Nosotros vivíamos en Maracaibo, pero ella era de Valle de la Pascua. Si Dios lo permite y nos ayudan, queremos trasladar su cuerpo hasta ese lugar”, dijo en diálogo con Semana.



Entretanto, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes sobre este caso.