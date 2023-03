Tres cabecillas del Clan del Golfo estarían detrás de violencia en paro minero de Antioquia

Este domingo y tras cerca de dos semanas de iniciado el paro minero en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, en el que se han presentado graves hechos de violencia, como la quema de una ambulancia o el ataque a las tuberías que dejó sin agua potable a Tarazá (Antioquia), el presidente Gustavo Petro aseguró que detrás de todo está el ‘Clan del Golfo’.



“Hay que decirlo, el ‘Clan del Golfo’ no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico”, expresó el Presidente.



A su vez, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo tener pruebas concretas de que el ‘Clan del Golfo’ está detrás del paro: “Quiero hacer una denuncia. En la noche de este viernes este grupo criminal estuvo en varios municipios obligando a los jóvenes a montarse en volquetas para ir a los sitios del paro. Eso quedó grabado y tenemos pruebas”.



Colprensa conoció un documento de inteligencia militar en el que se detalla que serían tres las subestructuras de este grupo armado que estarían detrás de los bloqueos y la violencia.



En primer lugar, se trata de la subestructura Uldar Cardona Rueda liderada por José Miguel Demoya, alias ‘Chiromiya’, con influencia en los municipios de Segovia, Caucasia, El Bagre y Cáceres, entre otros.



Esta subestructura está conformada además por Fredy José Rivera Cochero alias Roberto o ‘Bula’, quien es el segundo cabecilla; Jadid Antonio Gary Severiche alias El Ciego o ‘El Negro’, quien es el cabecilla armado, y William Buelvas Tordecilla alias Piolín, quien es el cabecilla financiero.



Otra de las estructuras responsables sería la subestructura Julio César Vargas liderada por José Ramón Zapata, con influencia en Tarazá, Valdivia, Anorí y Yarumal, entre otros.



Esta subestructura la complementan Luis Daniel Terán Baldovino alias chuzo, quien es el segundo cabecilla; alias May, quien es el cabecilla armado; y Oscar Gómez González alias Tomas o ‘Muelas’, quien es el cabecilla financiero.



Por último, inteligencia militar indica que la subestructura Yeison Leudo Chaverra con injerencia en los mismos municipios y liderada por alias Darío o ‘Jorge’, también tendrían relación con estos hechos.



Alias Piolín, quien es el segundo cabecilla; alias Pinki, quien es el cabecilla armado; y alias Samir complementan esta subestructura.

La contraparte

Según el periódico El Colombiano, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalmircol), que aglutina a la pequeña minería del país, calificó de irresponsables las acusaciones del Gobierno al mezclar la protesta con grupos delincuenciales: “Las protestas mineras que se vienen desarrollando fundamentalmente en Antioquia nada tienen que ver con actores al margen de la ley”. Admitió que estos actores armados están en el territorio y buscan posicionarse de cara a los diálogo de la paz total.



“Las acciones violentas no hacen parte de nuestros métodos civilistas para protestar sino que merecen todo nuestro repudio. Los grupos armados deben poner sus manos lejos de la movilización social y no contaminarla”, expresó la organización gremial.