Soñaba con crear refugio para personas Lgtbi: la historia de la lideresa trans asesinada en Cali

Hay consternación en la comunidad Lgtbi por el asesinato de la activista trans Shaina Vanessa Pretel en la madrugada del pasado domingo 26 de febrero en el oriente de Cali. Según informó Indepaz, con esta muerte violenta ya son 19 líderes asesinados en lo corrido del año en el país.



El reporte de la Policía Metropolitana señala que la víctima se encontraba en el asentamiento Siri, ubicado en el barrio El Poblado 2, cuando fue atacada con arma de fuego las 4:38 a. m. del domingo. Aunque la mujer fue trasladada al Hospital Carlos Holmes Trujillo, falleció por la gravedad de las heridas.



Por el momento, las autoridades no tienen información sobre los móviles de este homicidio. Desde organizaciones como Santamaría o Caribe Afirmativo rechazaron este hecho violento y pidieron que la investigación se desarrolle desde un enfoque de género.



“Fue víctima de ‘Transfeminicidio’ nuestra parcera, amiga y hermana Shaina Pretel en la ciudad de Cali en el barrio El Poblado II ¿Hasta cuándo tendremos que exigir que se nos garantice la vida? Pedimos justicia”, escribió en Twitter la Fundación Santamaría.

#Colombia ⚠️🏳️‍⚧️Raza e Igualdad rechaza enérgicamente el transfeminicidio de Shaina Pretel, ocurrido el 26 de febrero en #Cali.



Urgimos a las autoridades colombianas para que se investiguen los hechos y sancionen a las personas responsables. @FiscaliaCol @PGN_COL @DefensoriaCol https://t.co/5R26ZIRPx7 — Race and Equality (@raceandequality) February 27, 2023



Pretel se se desempeñaba como lideresa en la organización social AfroResistance y era defensora de los derechos humanos de la comunidad Lgtbi. Incluso, un día antes de su muerte participó en una reunión de este colectivo.



En ese encuentro, Pretel habló en defensa de las mujeres trans, especialmente las mujeres afrodescendientes que pertenecen a esta comunidad. Además, reveló que soñaba ayudar a aquellas que no tienen dónde vivir.



“Mi ilusión es algún día tener una casa muy grande y llevarme todas las niñas que sufren y no tienen dónde dormir ni qué comer, para que no pasen trabajos, para que se paren en la cabeza y nadie les diga ‘me debes tanto de arriendo, te vas’…Nada, párese allí, la casa es de una compañera que se llama Shaina y usted no me puede sacar”, dijo Shaina.