Solicitan a la Corte Constitucional anular fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24

La Universidad de la Sabana solicitó a la Corte Constitucional que anule el fallo con el cual despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia hasta la semana 24 de gestación.



Esta petición formal se hizo cuestionando la votación del fallo, pues para la universidad, el conjuez Julio Andrés Ossa desempató la votación de los magistrados de la alta corte que fue de 5-4, y salvó el voto porque su propuesta fue hasta la semana número 13 y no 24.



Los docentes que cuestionaron la votación fueron Ana María Idárraga Martínez, Juana Inés Acosta López y Fabio Enrique Pulido Ortiz, pues aunque el conjuez Ossa estuvo de acuerdo con la despenalización, estimó que el límite sería la semana 13.



Según comunicó la Corte en su momento, el conjuez Ossa estimó que era "inconstitucional que se sancione con pena privativa de la libertad a la mujer que aborta en las primeras 13 semanas del embarazo, y en cambio sí es constitucional que se la sancione cuando el nasciturus ha sobrepasado las 24 semanas".



Para las profesores, entonces, la votación sería realmente un voto en contra. "El conjuez Ossa Santamaría consideró que esta inconstitucionalidad sólo se presenta hasta la semana 13 de gestación", dice el escrito que reveló El Tiempo.



"Dado que la sentencia C-055 de 2022 resuelve un juicio de constitucionalidad y no un juicio de conveniencia, la aclaración de voto del conjuez es en realidad un salvamento de voto, porque él no estuvo de acuerdo en que sea inconstitucional la penalización hasta la semana 24 de gestación, se lo manifestó así a la Sala y de hecho, la propia Corte en el comunicado señala que quienes acompañaban la ponencia no le dieron cabida", señalaron.



Por otro lado, la universidad la decisión es cosa juzgada, porque ya la Corte se había pronunciado al respecto con las tres excepciones que tiene la ley para despenalizar el aborto. Esto quiere decir que para los docentes no se explicó la evolución jurisprudencial en relación con los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.



Para los profesores, "los magistrados que apoyaron la ponencia no explicaron por qué la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional, en relación con los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, y a la eliminación de barreras estructurales para el acceso de las mujeres a esos derechos, debilita la cosa juzgada de la sentencia C-355 de 2006".