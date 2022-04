Separan del cargo a dos policías señalados de violar a compañera en Bogotá 

La Policía Nacional anunció las primeras medidas que se tomaron al interior de la institución, frente a la denuncia hecha por la patrullera Dayani Vanessa De las Salas, quien manifestó haber sido violada por dos de sus compañeros en un apartamento de Bogotá.



El inspector General de la Policía, mayor Ramiro Castrillón, indicó que los presuntos responsables fueron apartados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones, medida que se tomará independientemente de las acciones penales a que tengan lugar.



“Activamos los protocolos de atención a la mujer y se está brindando todo el acompañamiento para nuestra uniformada y su familia”, informó el mayor Castrillón, quien resaltó que la institución será contundente con los uniformados que decidan apartarse de los lineamientos de la Policía Nacional.



La patrullera, natural de Puerto Colombia, Atlántico, adscrita al Sistema Integrado de Información Policial (Sipol), de la Policía Metropolitana de Bogotá, denunció el pasado sábado haber sido abusada sexualmente por dos de sus compañeros de la institución, en un apartamento de Bogotá.



“Desde muy pequeña mi sueño más grande había sido ser policía. Gracias a mis padres logré cumplir ese gran sueño, pero hoy, exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia”, se lee en la denuncia que hizo a través de la red social de Instagram.



La uniformada escribió: “nadie sabe lo qué viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva, hoy decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mí y mi familia”.



“Desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir, en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos, me violaron. Y yo no tuve la culpa”, denunció.



“No entiendo cómo siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaz. ¡¡¡Siendo patrulleros también!!!, cursos, y porque la misma Policía, a la que tanto amo, no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron. En serio necesito ayuda. No puedo más con esto”, termina su escrito.