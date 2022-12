Seis homicidios se registraron en Cali durante la noche de velitas

Durante la celebración de la noche de velitas se registraron seis homicidios en Cali, según informó la Policía Metropolitana de la ciudad.



A pesar de que en los últimos meses las autoridades han evidenciado una disminución en los homicidios en la capital vallecaucana, la noche de este miércoles 7 de diciembre estuvo marcada por varios hechos violentos.



Según la Policía, seis hombres fueron asesinados en hechos aislados en los barrios El Pablo II, El Rodeo, Calima, Marroquín y El Diamante.



Además, se conoció que todas las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, y sus edades eran 22, 29, 27 y 33 años. Esta lamentable cifra coincide con las muertes violentas que se reportaron en la misma fecha de 2021.



De acuerdo con el informe de las autoridades, en la tradicional celebración del día de velitas también hubo más de 3.540 llamadas a la línea 123 de la Policía Nacional, 193 casos de riñas por violencia intrafamiliar.



Igualmente, el coronel de la Policía Metropolitana de Cali, Daniel Gualdrón, envió un mensaje a la ciudadanía sobre el uso de la pólvora, pues en la noche del 7 de diciembre también se registraron dos casos de lesionados por la manipulación de estos elementos en la ciudad.



En el oriente de la ciudad resultó quemado un adolescente, quien presenta lesiones grado 1 en su cara, una muñeca y un antebrazo, y un adulto se quemó mientras manipulaba un cohete.



“El llamado que le hacemos a la ciudadanía en general es que por favor no utilicen la pólvora, no involucren la pólvora en las festividades que se tienen que son para paz, alegría y estar en familia”, aseguró.