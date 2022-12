El debate que surgió sobre la 'Paz Total' luego del atentado a militares en el Cauca

El asesinato de seis soldados regulares en zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca, despertó interrogantes respecto a qué buscan las disidencias de las Farc con estos ataques. A pesar de la reunión que realizaron delegados del Estado con disidentes de esta exguerrilla el pasado mes de septiembre, este ataque trae a debate si en verdad hay disposición de estos grupos armados ilegales de adherirse a la llamada ‘Paz total’ del Gobierno Petro.



Según los reportes de inteligencia militar, la columna Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, atacó con explosivos artesanales y ráfagas de fusil a los integrantes del Ejército Nacional, siendo la segunda acción militar contra las Fuerza Pública en el Cauca en los últimos ocho días, pues el pasado fin de semana fallecieron un suboficial y dos soldados profesionales en los combates que se registraron en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, sur del Cauca.



El ataque registrado en el municipio de Buenos Aires, dejó como saldo a seis soldados regulares muertos, los cuales fueron identificados como: Jean Gilberto Rodríguez, Jerson Rafael Mamian, Jhonatan Ernesto Ordoñez, Luis Armando Vélez, Esleider Alexander Portocarrero y Yonny Saac Cruz, todos en un rango de edades entre 20 y 25 años y que murieron al servicio del país.



Esta columna de disidentes tiene su área de influencia en esta zona de Colombia, bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’, quien hizo público su compromiso con la ‘Paz total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso, una de las grandes incógnitas que surgen nuevamente es sobre las mesas de diálogo y su premisa en este proyecto que busca una salida negociada. Según expertos, este conflicto no es como el que vivió en su tiempo el Estado colombiano y las extintas Farc, pues estos grupos al margen de la ley no corresponden a una unidad como la antigua guerrilla.



“Las disidencias como unidad no existen, son muchos grupos y cada uno tiene unas lógicas diferentes. Cuando se habla de una paz total con las disidencias, no se van a cobijar en un 100% los grupos armados ilegales que hay. Se especulaba que con la llegada de un gobierno de izquierda y el que Petro en un pasado fue guerrillero, se podría generar una especie de agilidad. Pero en los análisis de seguridad, se dice que las disidencias en un gran concepto son apolíticas porque no se interesan en un proyecto político, no están interesadas en tener un partido, curules en el Congreso o en una personería jurídica. Estos grupos están dedicados a unos portafolios de economía ilegal, entonces están metidos en temas de facturar, de hacer negocios y la política no les interesa. No es su objetivo”, afirmó el experto en seguridad nacional Néstor Rosanía.



Por su parte, el también experto en seguridad, Juan Carlos Ruiz, dijo que las disidencias con este ataque buscan reforzar su poder territorial, haciendo que la Fuerza Pública “no intervenga en territorios de los que han sido vedados. Además, muchas veces se señala que es para ganar posicionamiento en una eventual negociación, pero yo creo que hay más un afán por mantener un territorio y por ser prácticamente la única autoridad, relegando a las fuerzas del Estado”.



Para el analista político y experto en temas de paz, Alejo Vargas, el Gobierno debe implementar un accionar de las Fuerzas Armadas, pues si bien, para él la propuesta de la ‘Paz total’ es buena, esta no funcionará sin un accionar del Estado en territorios como Cauca, Putumayo o El Catatumbo.



“Si estas organizaciones no ven que el Estado los está presionando con la capacidad militar que se tiene, pues va a ser muy difícil que verdaderamente asuman una participación seria dentro de un proceso de diálogos”, dijo Vargas.



El exviceministro del Interior y de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, sostiene que lo que corresponde en un Estado de derecho es aplicar la ley y hacer justicia sin negociar con los violentos.



“Lo que nos está mostrando la realidad de las consecuencias de los diálogos es que se produce un reciclaje de organizaciones armadas o uno de liderazgos, donde unas reemplazan a las otras, como el caso de los disidentes vinculados al narcotráfico que nunca se desmovilizaron”, señaló el exviceministro.



Sobre la situación de lo que sucede en el Cauca, Loaiza aseguró que la unión de narcotráfico y grupos armados, unido a la falta de presencia del Estado, han posibilitado que los grupos ilegales controlen la zona y sigan cometiendo crímenes contra la gente y la Fuerza Pública.



Una visión similar comparte Néstor Rosanía, el cual afirmó: “En este momento lo que intentan con estos ataques es tener un mayor control territorial sobre pasos estratégicos de la cadena de narcotráfico. Dando un mensaje a las comunidades y evidenciando poder, fuerza y capacidad militar para ejercer un control territorial”.



Polémica por la edad de los soldados fallecidos

​

Los seis soldados que perdieron la vida durante el ataque no superaban los 25 años de edad y estaban cumpliendo con su servicio militar.

Ante esto el Ministro de Defensa Iván Velásquez, aseguró que los soldados regulares no deberían estar en zonas de conflicto. “Los mandos de las Fuerzas Militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados, reduciendo al máximo los riesgos para sus vidas”.



Para Rosanía, “hay un cambio importante con la salida de soldados regulares por profesionales. Porque el regular es uno que no está capacitado al 100% para enfrentar la guerra, es un soldado ‘bachiller’ que tiene una instrucción mínima a comparación con los profesionales entrenados para enfrentar el conflicto”.