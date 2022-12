Robos a celulares y atracos callejeros: los hurtos no se van de vacaciones en Cali

Aunque en el mes de diciembre no se registran hurtos diferentes a los del resto del año, sí se presenta un incremento de este delito, especialmente robo de celulares, atracos callejeros y hurto de motocicletas y vehículos.



Esto debido al aumento en el consumo por las compras navideñas y el pago de primas de fin de año.



La gran afluencia de personas en el centro, supermercados y centros comerciales, además de parques, discotecas y zonas gourmet, se convierte en un ‘factor de oportunidad’ para los delincuentes.

“El hurto más común en este momento en la ciudad, y que probablemente crezca este mes, es el de celulares. Es el principal problema en materia de seguridad ciudadana en Cali”, explicó Carlos Andrés Galindo, experto en seguridad.



Agregó que uno de cada tres hurtos se presenta en el MÍO, donde la modalidad más común es el cosquilleo o chalequeo.



Otra modalidad muy frecuente, que también registra un incremento este año, es el hurto a personas o atraco callejero, en el que las víctimas son despojadas de sus pertenencias como computadores, joyas y dinero.



“El 2022 ha sido un año bastante complicado en materia de hurtos.

Comparado con el 2021, ha habido un crecimiento de cerca del 25 % en el indicador de hurtos global, aunque repito, hay unos que han crecido mucho más, como es el de celulares”, anotó Galindo.



Según cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, se presenta una variación importante respecto al 2021. Por ejemplo, el hurto a usuarios del sistema financiero se ha incrementado 198 % este año con 396 casos, 263 más que en el 2021, donde hubo 133.



Lea además: Lo que se sabe del tiroteo en la Avenida Pasoancho que dejó un muerto



Asimismo, el hurto a celulares, pues mientras en el 2021 se presentaron 10.959 denuncias, en el 2022 van reportados 14.101 casos que representan un incremento del 29 %. Otro que ha registrado un preocupante aumento es el hurto a personas, que pasó de 17.638 casos en 2021, a 22.018 en 2022, o sea un aumento de 25 %.



Otra modalidad que toma fuerza durante esta temporada de Navidad y Fin de Año, es el hurto a residencias, pues mucha gente sale de vacaciones y deja las viviendas solas, a merced de la delincuencia.



En la capital vallecaucana una de las comunas más afectadas es la 17,

donde cada dos días se registra un hurto de este tipo en barrios como El Ingenio, Mayapán – Las Vegas, Valle del Lili, Caney, al igual que Capri, en el sur de la ciudad.



Estos sectores con calles muy solas y gran número de unidades residenciales, los convierten en sitios vulnerables para el accionar de los delincuentes que aprovechan el hecho de que las personas no tienen para donde correr o esconderse para atracarlas.



El hurto de motocicletas y de vehículos también se ha incrementado de manera alarmante, especialmente en esta misma Comuna 17, así como en la 2, donde según Galindo, se hurtan de uno a dos vehículos diarios.

“Estos son los hurtos con los que hay que tener mayor cuidado, porque son los que más denuncian los caleños”, expresó.



En esta época también hay que estar pendientes de los adultos mayores que reciben su mesada o prima, sobre todo en el momento que retiran dinero de los cajeros electrónicos, porque les pueden cambiar la tarjeta y/o apoderarse de la clave.



La recomendación de las autoridades es que los retiros de dinero se realicen al interior de supermercados, centros comerciales o en establecimientos que cuenten con servicio privado de vigilancia, porque habría menos posibilidades de que los delincuentes manipulen los cajeros.



De otro lado, los delitos en línea también están al alza por estos días, pues mucha gente compra sus regalos a través de plataformas y redes sociales, pero si no se tienen las debidas precauciones, pueden convertirse en presa fácil de los ciberdelincuentes que recurren a toda clase de métodos para quedarse con el dinero de los compradores.



“Suplantan plataformas legales de compras de supermercados, ofrecen descuentos que resultan ser falsos, mandan enlaces fraudulentos de los bancos, anuncian concursos donde supuestamente una persona se gana un carro, pero para participar deben consignar cierta suma de dinero, todo esto es un fraude, pero la gente sigue cayendo”, sostienen los expertos.



Entre tanto, en la modalidad de fleteo, que es cuando una persona es atracada después de retirar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria, los delincuentes primero estudian a sus víctimas, rutas que utiliza y a qué horas sale de su casa, para luego perpetrar el hurto.

Por su parte, el exsecretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, sostuvo que a partir del día que pagan la prima se disparan los hurtos en la ciudad, especialmente en cajeros y a la salida de estos.



“Hay que tomar muchas medidas, ser desconfiados y revisar si hay algún objeto extraño en el cajero, para evitar que haya un chip espía con el que puedan duplicar la tarjeta y robar la clave”, indicó.



Dijo también que se debe redoblar la seguridad en el centro de la ciudad, que es el lugar donde más se presenta la modalidad de cosquilleo, razón por la cual recomendó a la gente no llevar grandes cantidades de dinero en efectivo.



“Una modalidad muy común se da con el raponazo. Los delincuentes esperan a los estudiantes a la salida de clases para quitarles el bolso y luego huyen en una moto que los está esperando. También se utiliza mucho con las mujeres”, manifestó.



Soler advirtió que las personas deben evitar zonas con poca iluminación, parques vacíos y estar muy alertas para no ser víctimas del ‘paseo millonario’, otra modalidad que ha hecho carrera en la ciudad y que durante los días de fin de año es utilizada por delincuentes.



Igualmente, no dar información personal en las redes sociales. Si va a dejar su residencia sola encárguesela a un vecino o familiar. Cuide sus objetos personales; no deje el bolso abierto, procure siempre salir acompañado y en el evento de ser víctima de un delito, lo más importante: denuncie.