Revelan fotos del hombre capturado por abuso sexual de una menor en Transmilenio

Luego de la captura del hombre señalado como presunto responsable del abuso sexual de una menor de 17 años en Transmilenio en la noche de Halloween, la alcaldesa Claudia López reveló imágenes del sujeto identificado como el agresor.



Este caso desató indignación en todo el país, después de que la víctima difundiera un video contando los momentos de angustia que vivió al ser abusada en una estación del sistema de transporte. Además, detalló que no pudo hacer la respectiva denuncia porque le manifestaron que no era caso de urgencia.



“Nuestra @PoliciaBogota ha capturado al delincuente que presuntamente abusó de Hilary. Se procederá a su judicialización", dijo la Alcaldesa de Bogotá en la publicación en la que dio a conocer el rostro del sujeto detenido.

En trabajo coordinado de @PoliciaBogota y @FiscaliaCol se capturó al presunto agresor de Hilary, mediante allanamiento y registro en la localidad de Usaquen.



Cumpliendo los procedimientos legales se pone a disposición de las autoridades judiciales.



Que haya Justicia!#NiUnaMas https://t.co/GPUIRUoDGV pic.twitter.com/Vzj4zH7VHB — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 6, 2022



"A las mujeres se les respeta. Las cuidaremos y las haremos respetar #NiUnaMás”, agregó. Asimismo, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, comandante de la Policía de Bogotá, dio a conocer otra imagen del sujeto.

#EsNoticia | Hemos cumplido💪🏽 Una vez más damos rápida respuesta a nuestros ciudadanos. Bajo la Operación Santa María Goretti logramos capturar al presunto agresor sexual de una menor en @TransMilenio. Este sujeto tendrá que responder por su accionar ante la justicia. ⚖️ https://t.co/PkkteSPz8A pic.twitter.com/hj1NHDyBH5 — Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán (@PoliciaBogota) November 6, 2022



Por otra parte, el secretario de Seguridad de la capital, Aníbal Fernández de Soto, expresó que esta captura es el resultado de la Operación Santa María Goretti, en Usaquén.

La denuncia de la víctima

Según el relato de la denunciante, todo empezó cuando se bajó de la ruta B12 y junto a ella un hombre de apariencia sospechosa, quien, al ver la ausencia de personas y seguridad en esa estación, la robó y la violó.



“El señor miraba para todos los lados y vi que sacó algo de la maleta. Este hombre llega detrás de mí y me amenaza con un cuchillo, me dice que le entregue todo lo que tengo, yo se lo doy, me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas, me dice que quiere coger”, contó la joven, quien afirmó que en el lugar no había presencia de la Policía ni de algún vigilante, “la estación estaba completamente vacía”.



Así entonces, a punta de amenazas, el hombre la saca del lugar y la lleva a la parte de atrás de esta, donde habría cometido al abuso.



“Me cogió de la mano y empieza a sacarme de la estación. Me llevó detrás, procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a realizarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short, a lo que yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no pude hacer absolutamente nada”.



Según el testimonio de la víctima, tiempo después dos jóvenes que llegaron a la estación y se percataron que algo estaba sucediendo, “se acercaron y este hombre se va corriendo, yo me doy cuenta de que hay dos muchachos dentro de la estación y lo que hago es ir a pedirles ayuda, ellos me auxilian totalmente. Yo iba de camino a verme con mis amigas, me ayudan a escribirles, y ellos me acompañan a encontrarme con ellas”.