¿Quién los protege? Preocupación en Jamundí por la falta de seguridad de sus funcionarios

Luego del atentado sicarial del pasado miércoles contra el concejal Pablo Ramírez, quien acababa de ser elegido como el nuevo presidente del Concejo de Jamundí, las alarmas entre los funcionarios públicos de este municipio se volvieron a encender debido a las amenazas en su contra que han llegado en las últimas semanas.



El Presidente del Concejo se encontraba departiendo en la galería de Jamundí cuando fue abordado por sicarios que le propinaron un disparo en el abdomen, por lo que debió ser trasladado de urgencia hasta un centro asistencial donde se recupera.



“Actualmente todo sigue siendo materia de investigación y aún no se ha dado un resultado respecto a esto. En el consejo de seguridad que se realizó luego del atentado al concejal Pablo Ramírez, se expusieron todas estas situaciones y están siendo estudiadas por parte de las autoridades. No me puedo arriesgar a dar una hipótesis sobre quién está detrás de todo porque podría estar diciendo algo no ajustado a la realidad. Las autoridades son las que nos deben dar un parte de tranquilidad y hacer su trabajo”, aseguró el secretario de gobierno Fernelly Quijano.



La situación en Jamundí es compleja porque son muchas las amenazas. La primera ocurrió el pasado 9 de septiembre, fecha en la que se conocieron unos panfletos amenazantes en la zona rural de Jamundí. En estos comunicados se daban indicaciones a las personas con horarios de movilización y condiciones como no llevar casco y transitar con los vidrios abajo.



Luego, el 15 de septiembre se difundió un panfleto de las Águilas Negras amenazando a la asesora de Paz del municipio y líder social, Lina Tabares. Sin embargo, las amenazas no pararon allí y posteriormente se halló otro panfleto, con fecha indeterminada, que está firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y donde se anunciaba “limpieza social a partir de las 7:00 p.m.”.



Lea Además: Asesinaron a líder social y a su escolta en Santander de Quilichao, norte del Cauca



Posteriormente, el viernes 30 de septiembre llegó a las instalaciones del Concejo Municipal un panfleto amenazante donde un grupo denominado ‘Los Ultra Derecha’ amenazó con nombre propio al alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. También relacionaba en las intimidaciones a concejales, líderes sociales y servidores públicos del municipio.



Finalmente, a mitad de esta semana que termina se conocieron dos comunicados más que estaban dirigidos contra líderes de concejos comunitarios y se hizo la instalación de una pancarta firmada por el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en el Parque Principal, Bajo Palacé.



“Luego de todas estas amenazas las autoridades se han venido articulando y la Policía, el Ejército, la Policía Militar y la Secretaría de Gobierno han redoblado sus esfuerzos. Además, se activaron todas las rutas con la Unidad Nacional de Protección para proteger a todos aquellos que han sido amenazados en las últimas semanas”, aclaró el Secretario de Gobierno, y añadió que “lo que más me preocupa como el encargado de la cartera de seguridad de Jamundí es poder lograr identificar el origen de estos panfletos y así poderle dar tranquilidad a los ciudadanos”.



Son 103 uniformados de Policía con los que cuenta actualmente Jamundí, por lo que en el consejo de seguridad que se realizó el miércoles se planteó la situación a las autoridades departamentales y se está haciendo un estudio para ver si es posible tener refuerzos lo más pronto posible.



Jamundí es el municipio del Valle que más hectáreas de coca tiene sembradas (1319 hectáreas en 2019), por lo que en su zona rural se presentan constantes disputas entre las disidencias de las Farc y las bandas dedicadas al tráfico.



“A los habitantes de Jamundí y de su zona rural les digo que lo que buscan estos grupos es que los residentes sientan temor y se vean intimidados. Serán los agentes del Estado los que determinarán si esas amenazas son reales o no”, finalizó el secretario de gobierno Fernelly Quijano.