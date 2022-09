¿Qué está pasando? Masacres en Colombia no paran, este año ya van 77

Catorce personas muertas es el saldo total de dos masacres que se registraron el pasado fin de semana en el país, una en Santander y la otra en Barranquilla. La primera ocurrió en el municipio de Landázuri, cuando desconocidos asesinaron a cuatro miembros de una misma familia, incluida una niña. Luego, la comunidad linchó y asesinó a los cuatro presuntos responsables del crimen.



Las víctimas del atroz hecho, cometido en el departamento de Santander, son el profesor Álvaro Díaz y su esposa Loiden Acuña, así como sus hijos de 13 y 20 años. Sus cuerpos fueron incinerados por los cuatro ciudadanos extranjeros señalados de cometer la masacre.

Según las autoridades, los hombres intentaron escapar, pero fueron alcanzados por la misma comunidad, cuando una mujer alertó de la masacre y, allí fueron asesinados, por lo que son ocho los muertos de esta masacre: los cuatro miembros de una misma familia y los cuatro presuntos asesinos.



Marlon Ballen, alcalde del municipio de Landázuri, afirmó que hay un testimonio clave. “Hay una mujer que quedó con vida luego de esa macabra escena y ella será la que nos ayudará a esclarecer estos hechos”.

Una de las hipótesis es que estos crímenes estarían relacionados con la violencia generada por la minería ilegal, pues en la región hay aproximadamente 40 socavones donde se extrae carbón, fenómeno que ha generado una migración sin precedentes y a la par, acciones violentas.



Otra versión que se investiga es que la familia Díaz les prestó a los presuntos asesinos 22 millones de pesos para ingresar a una mina de carbón. Pero, al parecer, los habrían masacrado para no pagar dicha deuda.



Seis muertos en Barranquilla



En el barrio Las Flores, en Barranquilla, seis hombres murieron luego de ser impactados por disparos, cuando departían en un establecimiento llamado ‘Donde Migue’.



Según las autoridades, los hechos corresponderían a retaliaciones entre grupos delincuenciales como el Clan del Golfo y Los Costeños.



La hipótesis más fuerte que investigan sería la desaparición de un cargamento de 400 kilogramos de cocaína que pertenecería al Clan del Golfo y, como reacción, miembros de esta organización llegaron hasta un billar en el turístico sector de Las Flores, abrieron fuego y le quitaron la vida no solo a las dos personas contra quienes iba dirigido el ataque, sino a otros cuatro ciudadanos que, al parecer, eran ajenos a la disputa de ambas bandas.



Testigos relataron que una camioneta de platón de color blanco llegó hasta el sitio y de esta bajaron cuatro sujetos armados con pistolas calibre 9 milímetros, quienes dispararon de manera indiscriminada.

Al huir, pasaron por el frente de un CAI que queda cerca al lugar donde ocurrieron los hechos.



Pese a que las autoridades informaron que las víctimas pertenecían a bandas delincuenciales, familiares de dos de estas aseguran que no tenían nada que ver con los hechos.



Marilyn López, pareja de Henry David Flórez, una de las víctimas, relata que su ser querido había llegado al lugar luego de un largo turno en el restaurante donde laboraba.



“Cuando él venía saliendo del baño fue que le impactaron las balas. Mi esposo no tenía antecedentes judiciales”, dijo López.



Otro caso similar es el de Edwin Yesid Cardoza, de 28 años, quien según su pareja, era barbero y tenía su negocio en el mismo barrio.



“Estuvo jugando fútbol, llegó a la casa, se reposó y salió como a las 10:30 de la noche a encontrarse con los amigos en el estadero”, narró su esposa en un medio de comunicación Nacional.



A Barranquilla llegaron altos mandos de la Policía Nacional y de la Fiscalía para apoyar las investigaciones, así lo aseguró el coronel Óscar Daza, comandante encargado de la Policía de la ciudad: “Ya se están haciendo las coordinaciones con las Fuerzas Militares para seguir con esta investigación”.



Además, se ofreció una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de los hechos.



Masacres en 2022



Solo en el primer mes del gobierno del presidente Gustavo Petro se han registrado 15 masacres en el territorio nacional.



Según las Autoridades, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN son los principales responsables de las 77 masacres que han dejado más de 205 víctimas en Colombia en lo corrido de 2022.



Desde el pasado 7 de agosto, cuando asumió la presidencia Gustavo Petro, se han reportado 15 masacres, incluyendo la que a inicios de septiembre dejó a 7 policías fallecidos en el departamento del Huila.

Según cifras de Indepaz, en el 2021 fueron 96 las masacres registradas. Estos hechos dejaron 338 víctimas. El departamento donde más casos hubo fue el Cauca, con 14 episodios y 46 víctimas.