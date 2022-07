Procuraduría pide al Inpec un informe completo sobre las fugas en la cárcel La Picota

La Procuraduría General de la Nación requirió al director del Inpec, Tito Castellanos, para que precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se dio la fuga de Deimer Sanchez Montejo, sindicado por los delitos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir.



Por otro lado, pidió que se dieran a conocer los manuales de procedimiento, con base en los cuales se vigilan las actividades de las personas privadas de la libertad al interior del establecimiento carcelario.



Además, solicitó que se remita la información del personal de custodia y vigilancia que tenía a cargo la vigilancia del sindicado y que se informe la medidas que se tomarán para que este tipo de hechos no se repitan.



Cabe recordar que el director del Inpec, Tito Castellanos, confirmó la fuga de Deimer Sánchez Montejo, preso del pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, que huyó del centro penitenciario al parecer a través de un ducto en un baño.



Sánchez, al parecer, aprovechó unas obras que se están haciendo en la cárcel para emprender su huída. De acuerdo con la información que tienen las autoridades penitenciarias, su huída podrá tener relación con asuntos sentimentales, pues el recluso estaba molesto porque no lo iban a visitar este fin de semana.



Sánchez, quien está recluido por los delitos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir y es sindicado de participar en la masacre de El Tarra, Norte de Santander, fue trasladado desde la ciudad de Cali en calidad de sindicado, porque aún no existe condena en su contra.



Ejército y Policía participan en la búsqueda del sindicado en el perímetro exterior de la cárcel.