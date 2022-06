Procuraduría formuló pliego de cargos a tres policías por omitir funciones en el paro en Cali

La Procuraduría General formuló pliego de cargos a tres miembros de la Policía de Cali por, presuntamente, omitir sus funciones en el momento en que, el pasado 28 de mayo de 2021 en el sector de Ciudad Jardín, en el sur de Cali, civiles armados dispararan contra manifestantes. Esto en el marco del estallido social.



Al respecto, el pliego de cargos señala que los uniformados "no habrían realizado u ordenado a sus subalternos el procedimiento correspondiente para identificar, individualizar y/o judicializar a los particulares que ese día dispararon contra las personas que se encontraban en el sector de Ciudad Jardín".



Asimismo, el comunicado indica que los tres oficiales no habrían tomado u ordenado adoptar "medidas para proteger la vida e integridad de quienes protestaban, o los que ciudadanos que transitaban por el lugar, periodistas que cubrían la noticia e incluso defensores de derechos humanos allí presentes".



Respecto a los tres oficiales, se supo que son quienes en ese entonces tenían los cargos de Comandante del distrito VI de la Policía de Jamundí, Comandante de la Fuerza disponible y Comandante de la Estación de Policía La María.



La Procuraduría también añadió en el pliego que, "en la estación La María se presentaron dos actos violentos: uno protagonizado por manifestantes encapuchados violentos que vandalizaron el comercio e intentaron incendiar el CAI de Ciudad Jardín y el segundo la participación violenta de civiles que disparaban armas de fuego y/o traumáticas contra los manifestantes y no manifestantes".



De acuerdo con la entidad, estas conductas investigadas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo.