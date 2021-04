Preocupación en Cali por denuncias de persecución a mujeres e invitan a denunciar

Natalia Moreno Quintero

Preocupación y alerta han generado las denuncias de varias mujeres que a través de redes sociales han advertido ser víctimas de persecución por parte de un hombre en un vehículo por las calles de Cali.



Una mujer que se identifica como Luiza Ramírez está entre las denunciantes. La joven asegura que el 30 de enero se movilizaba en su motocicleta con destino al norte de Cali, cuando un hombre "de tez morena, delgado, en una camioneta Chevrolet Tracker de color gris me siguió prácticamente en todo mi recorrido".



Según su relato, el hombre le preguntó hacia dónde se dirigía, a lo que ella indicó un lugar diferente a su destino, y él respondió que coincidencialmente también iba hacia ese lugar. La joven se asustó al ver que al tratar de perderlo de vista no lo conseguía, pues el hombre aceleraba cuando ella lo hacía, la esperaba en semáforos y le manifestó que se tranquilizara, que él iba tras ella.

"Lo único que se me ocurrió fue enviar audios a mi pareja, indicando cómo era la camioneta, placas y mi ubicación. Al ver que no podía dejar de seguirme, le pité insistentemente a otro vehículo y le pedí que llamara a la policía porque me venían siguiendo y aceleré. El señor fue muy amable, me acompañó hasta mi casa. El tipo se percata de que pedí ayuda e ingresa a una estación de servicio", narró Luiza.



Betty Julieth Vélez también compartió su caso en las redes sociales, cuando fue víctima de seguimiento el 30 de marzo de 2021 en el sur de Cali.



La joven narró que mientras caminaba en inmediaciones al Supermercado Cañaveral, en el barrio El Ingenio, notó que una camioneta gris se movía muy despacio cerca a ella.



"No pensé nada sospechoso, seguí caminando sin pensar que, efectivamente, esa persecución iba a ser una de las peores experiencias que he pasado en mi vida. Al llegar a la esquina donde se supone debía voltear, sentí la camioneta cerca de mí, al lado justamente. Se bajó un señor, las puertas abiertas de la camioneta. Y, en ese momento, sentí un brazo que me cogió fuerte y me lanzo hacia dentro de un negocio de mermelada y frutas orgánicas, mientras gritaba: "¡niña, la viene siguiendo esa camioneta!". Yo ya había visto la intención y al tipo de la camioneta, al bajar", escribió en una publicación de Facebook.



Betty comentó que, tras recibir ayuda del dueño del establecimiento comercial, el hombre que se había bajado de la camioneta regresó al vehículo, que se alejó del lugar. Según quien le brindó asistencia, el sector es poco concurrido y ya se han presentado casos como el suyo.



En conversación con El País, Luiza Ramírez indicó haber denunciado su caso ante la Fiscalía. "La respuesta es que me asignaron un representante de caso, pero no se han comunicado conmigo", comentó.



Betty, también puso en conocimiento de las autoridades lo que le ocurrió. La denuncia fue "radicada como violencia de género e intento de secuestro simple. Tipificación de violencia verbal, psicológica y física".

Otras mujeres identificadas como Aleja GaBón, Vanessa Valverde, Aryem Sauga, Carolina Zambrano, Lesly Bocanegra y Danny Luz Bravo han reportado incidentes del mismo tipo en sectores del norte, sur y la ladera de Cali.

Invitan a denunciar

Desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Gobernación del Valle se instó a las mujeres a denunciar situaciones de acoso, agresiones o de riesgo para su integridad.



"Nos han puesto en conocimiento y hemos podido observar por varias redes sociales los casos de mujeres en Cali que señalan haber sido víctimas de seguimientos y hostigamientos por parte de una persona que se moviliza en una camioneta. El llamado a estas mujeres que han vivido y están viviendo esta situación en sus barrios o calles de la ciudad es para que por favor pongan en conocimiento de las autoridades competentes esta situación", comentó la titular de esa cartera, Yurany Romero Cepeda.



"Por favor hagan ese llamado de alerta y vigilancia a la Policía Nacional -a través de la línea 155- para que ellos puedan tener esa reacción inmediata. Llamen a la Fiscalía, por medio de la línea 122, para que puedan iniciar las investigaciones y así poder trabajar y lograr esa corresponsabilidad de equidad que queremos con las mujeres del departamento. Además, si las mujeres denuncian podemos hacer esa reacción oportuna y podemos tener una activación efectiva de la Ruta de Atención a Víctimas de Violencia de Género", subrayó.

Esto dicen las autoridades

Frente a estos y otros casos, el coronel Guillen Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestó que se realizó una verificación de las denuncias que -aseguró- corresponden a dos hechos aislados.



"En el primero, una ciudadana manifiesta un acoso. Ella colocó una denuncia virtual y ya la Fiscalía se encuentra en investigación. Estos hechos ocurrieron al parecer el 30 de enero del presente año. En los segundos, donde se menciona la matrícula de dos vehículos, la Policía Nacional verificó con los propietarios; uno se encuentra en Cundinamarca, el otro en la ciudad de Cali, quienes manifestaron nada que ver con los hechos aquí denunciados", comentó.



El coronel Amaya ratificó su llamado a la ciudadanía para que denuncie, de manera virtual o ante la Fiscalía o la Sijin, cualquier hecho en el que haya la presunta comisión de un delito. Así mismo, pidió no difundir información en las redes sociales sin antes confirmar con las autoridades.



Por su parte el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, dijo que están "atentos para evitar que haya eventos que puedan afectar la vida y la integridad de cualquier mujer en nuestra ciudad", al tiempo que invitó a los caleños a denunciar.