Por fallas en audiencias de Mario Castaño, compulsan copias al director de La Picota

El Consejo de Estado compulsó copias contra el director de la cárcel La Picota en Bogotá, Horacio Bustamante, por irregularidades en las audiencias en el proceso seguido contra el senador Mario Castaño.



Según expresó la Corporación, en el proceso seguido por la muerte política de Castaño se han tenido varios problemas de conexión en las audiencias virtuales que han impedido el normal seguimiento.



Aunque todas las partes estuvieron conectadas para una nueva audiencia, la cual había sido aplazada por Mario Castaño tras no tener apoderado judicial, el senador tampoco se hizo presente en esa nueva audiencia.



Horacio Bustamante, Director de la Cárcel Picota. Colprensa

“En el trámite de la audiencia, el dragoneante Jhonatan Castro informó que la estructura a la que pertenece el señor Mario Alberto Castaño Pérez no tiene conexión de internet, razón por la cual el congresista demandado no se puede conectar a la audiencia”, aseguró.



El Consejo de Estado expresó que hasta en tres oportunidades se han tenido que aplazar las diligencias y en donde el Inpec siempre asegura que la estructura donde está Castaño no tiene conexión a internet



El alto tribunal expresó que se compulsa copias al director del establecimiento penitenciario por una presunta “falta de colaboración con la administración de justicia, debido a que a lo largo de este proceso no ha desarrollado las labores necesarias para garantizar la conexión del demandado Mario Alberto Castaño”.



Cabe recordar que el Consejo de Estado estudia la posibilidad de quitarle la investidura a Castaño, debido a sus delitos ad-portas de obtener condena por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y conclusión; sumado a su inasistencia al Congreso debido a su situación de privación de la libertad.