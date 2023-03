¿Olla de corrupción? Los escándalos que estarían detrás de atentado a Director de la UNP

Tanto el presidente, Gustavo Petro, como el propio director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien sufrió un atentado contra su vida en la noche de este martes cuando llegaba a su casa en Bogotá, han relacionado el ataque con las denuncias que el funcionario ha hecho sobre la corrupción en la entidad.



Los hechos ocurrieron sobre la medianoche de este martes, cuando según el comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Fernando Triana, Rodríguez llegó a su casa en compañía de su hija y su esquema de seguridad. En ese momento cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas aparecieron en el lugar disparando, lo que generó la reacción de los escoltas.



“Se presenta una situación donde el director de la UNP llega con su esquema de seguridad a su lugar de residencia, dos motocicletas con cuatro personas generan un tema muy particular que es enfrentarse con el esquema de seguridad”, explicó el director de la Policía de Bogotá.



Este enfrentamiento dejó como resultado un asaltante muerto, mientras que los otros tres huyeron, al parecer, uno de ellos también resultó herido.



Tras lo ocurrido, el presidente, Gustavo Petro, rechazó el ataque y sugirió que este tendría que ver con las denuncias sobre corrupción al interior de la entidad que ha hecho Rodríguez desde que fue nombrado en el cargo. “Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo, le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos”, escribió a través de su cuenta de Twitter.



En este sentido, Petro denunció que uno de los testigos de estos actos de corrupción, fue golpeado dentro de las cárceles para intimidarlo. “Es muy importante que el fiscal general le dé las garantías suficientes para conocer este que es uno de los peores hechos de corrupción dado que expone a todas las personas amenazadas en Colombia”, escribió el presidente.



Una afirmación similar hizo el propio Rodríguez en diálogo con Caracol Radio, en donde aseguró que no descarta que este ataque haya sido cometido en su contra por la lucha que adelanta contra la corrupción al frente de la entidad.



“Yo no descarto ninguna de las posibilidades que haya, una de ellas es que sea retaliación por la situación que vivimos en la UNP, yo llego a desempeñar este cargo y me encuentro con que los vehículos no aparecen, una serie de irregularidades, entre otras”, sostuvo Augusto Rodríguez.

Corrupción involucra hasta narcotráfico

Desde que Rodríguez asumió el cargo se han conocido escándalos que involucran tráfico de drogas y uso de vehículos oficiales para cometer delitos.



A inicios de diciembre de 2022 las autoridades detuvieron una camioneta que contenía 150 kilos de cocaína, la cual era conducida por Manuel Antonio Castañeda.



“Las autoridades han capturado una camioneta en Caloto, Cauca, con 150 kilos de cocaína en su interior. El vehículo corresponde a un esquema de protección de Ronald Rodríguez Rozo, quién fuera subdirector de protección de la UNP”, informó la entidad en su cuenta de Twitter en ese momento.



Este mismo conductor (que sería el testigo del que habló Petro en su trino) confesó en una declaración que él mismo habría transportado al reconocido narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, quien huyó de una cárcel de máxima seguridad con ayuda de trabajadores del Estado, y luego murió en un operativo de la Policía en el municipio de Bolívar, Santander.



En su confesión, Castañeda dijo que él fue la persona que recogió y transportó en su carro a ‘Matamba’ el día de su fuga de la cárcel La Picota el pasado 18 de marzo de 2022, y que en el trayecto de huida fue escoltado por hombres del Gaula de la Policía.



Otro de los escándalos de corrupción que se han conocido dentro de la entidad, estalló tras una investigación interna que hizo Rodríguez, en la que denunció el alquiler de vehículos de protección a personas que no lo necesitaban, los falsos blindajes de carros y la existencia de mafias para contratar con ciertas empresas.

Preocupación internacional

Luego de que se conocieran los hechos Augusto Rodríguez se reunió con la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero, quien rechazó este ataque.



“Queremos expresar nuestro apoyo por el trabajo y la lucha que está llevando para combatir la corrupción dentro de la institución, para que esta sea eficaz en su labor de protección de defensores de derechos humanos. Urgimos una investigación pronta”, dijo De Rivero.



Por su parte la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter, dijo que desplegó toda su capacidad investigativa con fiscales, investigadores y analistas para identificar y judicializar a los responsables de lo ocurrido.



Por último diferentes personalidades han expresado su solidaridad con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras lo ocurrido. Por ejemplo, la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, expresó: “Toda mi solidaridad con Augusto Rodríguez, afortunadamente él y los miembros de su esquema de seguridad salieron ilesos de este atentado. Esperamos que las autoridades puedan esclarecer estos hechos”.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, también se pronunció: “Rechazo total a este atentado contra Augusto. Toda mi solidaridad y apoyo para él y su familia!”.