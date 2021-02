Natalia Moreno Quintero

El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a los responsables del asesinato de cinco personas en el municipio de Andes, Antioquia, luego de un consejo extraordinario de seguridad adelantado este miércoles.



En este mismo encuentro se anunciaron otros 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los cabecillas del Clan del Golfo en la región, conocidos como ‘Erre’, ‘Barcelona’, ‘Sangre’ y el ‘Gato’.



El funcionario añadió que tanto este municipio como la región no están solos y que van a seguir “trabajando por la tranquilidad de la comunidad, no hay tregua para los narco-criminales que masacran y atemorizan a los pobladores, no descansaremos hasta dar con el paradero de los responsables de esta tragedia que enluta a la región”.

Lea además: Capturaron a once presuntos integrantes de la banda 'La Local', que opera en Buenaventura



La Policía Nacional divulgó el cartel de los más buscados para que los ciudadanos cooperen con información que permita la judicialización y captura de los delincuentes del Clan del Golfo, quienes, según las autoridades, serían los perpetradores de la masacre. Además, se dispuso un equipo especial de investigación integrado por 15 funcionarios de Policía Judicial.



La Fuerza Aérea dijo que se sumará a las tareas de protección de la población, mediante un plan aéreo de perifoneo e información ciudadana; mientras que el Ejército Nacional ordenó la instalación de un puesto de mando en este municipio, en el que desplegará un componente integrado por 36 hombres, para realizar patrullajes en las fincas cafeteras y puestos de control en los corredores de movilidad del municipio y enviará personal para prevenir la extorsión.



En esta reunión también se anunció que se activará el ‘Plan Fincas sin Microtráfico’, para realizar intervenciones integrales de prevención, inteligencia e investigación criminal.



También se anunció que tanto el Ministerio como la Gobernación de Antioquia realizarán las acciones necesarias para materializar el proyecto de la cárcel regional del suroeste antioqueño.



Durante la reunión, la Policía informó que en acción coordinada entre Policía y la Fiscalía se logró la captura de ‘El Indio’y el ‘El Zarco’, integrantes del Clan del Golfo en esta zona del suroeste antioqueño.