Ofrecen $100 millones por información de los responsables de homicidio de joven en Yumbo

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ofreció $100 millones de recompensa por información de los responsables del asesinato de Tifany Arias, quien fue quemada viva en Yumbo.



La mandataria rechazó este crimen y ofreció la millonaria recompensa con el fin de dar con los presuntos asesinos de la joven de 20 años.



"Estamos ofreciendo $100 millones para quien nos diga quienes estuvieron detrás de este crimen, estos bandidos que hicieron sufrir a una mujer de esta forma, que nos duele, como todas las situaciones de violencia que se han presentado en el Valle", expresó Roldán.



La joven fue hallada con vida en la mañana del pasado domingo 8 de mayo, en una zona boscosa del barrio Fray Peña de Yumbo, en un sector conocido como el matadero.

Me encuentro horrorizada y afligida por el feminicidio y tortura de Tifany Arias. Apenas tenía 20 años. Ofrecemos $100 millones de recompensa para quien ayude a Policía y Fiscalía a llevar ante la justicia a los miserables asesinos. pic.twitter.com/AIr10Iic96 — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 12, 2022

Al momento del hallazgo, presentaba señales de tortura y quemaduras en el 70% de su cuerpo, lo que habría provocado su posterior muerte debido a la gravedad de las heridas.



"Este caso de Tifany me ha llegado al corazón, porque creo que no hay derecho a tratar a una mujer de esta forma y yo sé que todas las recompensas nos han traído resultados", señaló la Gobernadora.



Según la Policía de Yumbo, no se tiene información ni denuncias si la joven tenía amenazas en su contra o hubiera sido blanco de atentados antes de este hecho.



Por este hecho, ya hay dos personas capturadas y se adelantan as audiencias con un juez de control de garantías.



Se conoció también que Tifany Arias tenía antecedentes judiciales por cargos de homicidio, violencia intrafamiliar y lesiones personales.