Nueve personas capturadas por torturas en centros de rehabilitación en Ipiales

La Fiscalía capturó nueve personas por su presunta relación y participación en torturas contra pacientes internados en centros de rehabilitación de adicciones en Ipiales, Nariño.



Los hechos que hoy son materia de investigación ocurrieron entre el 24 de enero del 2020 y el 23 de noviembre del 2021. Además, de acuerdo con las investigaciones, estás fundaciones no tenían los permisos necesarios para su funcionamiento ni para el manejo de las personas vulnerables que llegaban hasta aquí.



De acuerdo con quienes participaron en las pesquisas, estos centros de recuperación de adicciones operaban como centros de tortura.

Por otro lado, según los testimonios recogidos las víctimas eran tratadas de forma degradante como choques eléctricos, tablas de madera, beber orina, comer alimentos descompuestos, golpizas con tablas de madera y sometimiento con métodos de asfixia.

Dos víctimas fatales

Darío Jiménez de 27 luchaba contra la adicción a las drogas, cuando su madre Ana Lucía Guamantico lo internó en la fundación Proyecto de Vida, lugar que junto al Nazareno fue calificado por la Fiscalía como centro de tortura.



“Cuando yo se lo entregué el señor Andrés Benítez me dijo que mi hijo iba a estar con una buena atención. Yo le entregué a mi hijo caminando en buenas condiciones. No pensé que el señor me iba a entregar un cadáver totalmente acabado”, explicó Ana Lucía Guamantico a Noticias Caracol.

Por otro lado, Joan Lozada un joven de 19 años también buscaba ayuda para salir de la drogadicción.



“Se fue con la ilusión de cambiar porque él me decía ‘mami, yo ya no aguanto esto, esto es horrible, no sé en qué momento me metí’”, expresó Aura Martínez, madre de Joan, al mismo medio.



El pasado 13 de mayo recibió una llamada de representantes de la Fundación Nazareno, “que mi hijo entró sin signos vitales, fue reanimado y, posteriormente, pasado a cirugía. Me comentan también que ese señor lo pasó como habitante de calle, que, supuestamente, no daba antecedentes de familia”, añadió Aura Martínez.



Las nueve personas capturabas por estos hechos fueron enviados a la cárcel.