"Nos 'morimos' hace un año": familiares de exmilitares involucrados en crimen de Moise en Haití

Con un olor nauseabundo impregnado en las paredes, producto de ser el mismo lugar en donde comen y hacen sus necesidades, durmiendo en el suelo, amenazados y sin que se inicie el juicio en su contra. Así permanecen desde hace un año los 18 exmilitares sindicados de ser los responsables del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.



Moise tenía 53 años cuando fue asesinado a bala en su residencia privada, en Puerto Príncipe, en la madrugada del pasado 7 de julio de 2021. Su esposa resultó herida durante el ataque sicarial. Por estos hechos, más de 40 personas han sido detenidas, entre ellos los 18 exmilitares colombianos, que permanecen en prisión desde entonces, sin las mínimas garantías procesales, conforme alegan sus familiares.



“Nosotros ‘morimos’ hace un año. A nosotros ya no nos interesa nada. Mi esposa va a trabajar como zombi, come como zombi, no dormimos, no tenemos paz. Mi esposa perdió 10 kilos de peso, yo estoy enfermo de los nervios, sobresaltado, cada impresión me afecta la columna”, cuenta Alfonso Rivera, padre del capitán (r) Germán Rivera, uno de los exmilitares presos en Haití.



Según el relato de este hombre, que lleva impresa una mano en su camisa con un corazón en el centro que representa un dibujo que su hijo le mandó en una carta, su nieta ha sido la más afectada por lo que está pasando “Mi nieta cumplió 15 años el 10 de mayo, ella dijo yo no quiero nada, yo quiero es ver a mi tío el día que él salga, quiero bailar el vals es con él. Imagínese que una niña a esa edad no quiera nada”, sostiene.



Una situación similar afronta a diario Janeline Carmona, madre del subteniente (r) Alberto Carmona, quien dice extrañarlo todos los días, al igual que Lizeth Franco, hermana de Naiser Franco Castañeda, quien se retiró de las filas siendo soldado profesional.

Tratos crueles y falta de comunicación

“Hace un año no tenemos información de él, no sabemos si está bien o está mal. Sabemos que está en pésimas condiciones por todo lo que hemos visto, pero como tal de él, muy poco”, cuenta Lizeth con la voz entrecortada al recordar en especial el video que vio hace pocos meses en el que los detenidos denunciaban torturas, tratos crueles, amenazas y condiciones inhumanas en las que se encuentran recluidos.



Añade que la única forma en la que han logrado tener algo de información sobre Naiser ha sido por cartas. De hecho, la última que recibieron fue en diciembre, pero que este medio les deja la incertidumbre de si en realidad el mensaje llegó completo.



Como las cartas cuentan muy poco de la situación, la visita de Alfonso Rivera fue clave para comprender un poco más las condiciones que afrontan.



“Fue un viaje de 10 días porque estuvimos 8 días esperando un permiso. Cuando nos dieron el permiso y los vi por 20 minutos, noté que la gente no tiene asistencia médica, no tiene vestidos, duerme en el piso, hace necesidades en el sitio donde está, hay un olor nauseabundo”, cuenta este hombre y enseguida aparecen las lágrimas al recordar las condiciones en las que vio a su hijo, quien cuando lo abrazó le pidió no abandonarlo.



Situaciones como estas fueron denunciadas hace cerca de un año por la Defensoría del Pueblo tras emitir un informe sobre las condiciones en las que estaban recluidos. (Ver recuadro).

Sin garantías

Los familiares de los detenidos coinciden en afirmar que los tratos y la forma como se ha manejado el proceso durante este año es inhumano, porque ni siquiera el juicio ha empezado.



“Llevamos un año y no ha pasado un juicio justo. Nosotros no queremos impunidad, yo no quiero impunidad, yo lo quiero es que mi hijo sea llamado a un tribunal internacional para que pueda defenderse porque las instituciones haitianas son frágiles”, cuenta Janeline Carmona, madre del subteniente retirado del Ejército, Jheyner Carmona.



Las razones por las que este proceso no ha avanzado, según la abogada, Sondra Macollins Garvin representante de 12 de las 18 familias ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos, es que desde su detención el 8 de julio de 2021, no se les han legalizado la captura, nunca se les ha puesto frente a un juez, no se les ha asignado un abogado, no tienen una acusación en firme y han pasado cinco jueces quienes no han tenido acceso a ningún expediente.



“Esto es porque no existe. Solo hay un informe de Policía del día de la captura, no hay evidencias ni material probatorio recolectado en debida forma ni nada que permita iniciar un juicio”, precisó la abogada.



Agrega Macollins Garvin que el Palacio de Justicia de ese país fue vandalizado en tres ocasiones. La última vez, el 10 de junio, desaparecieron pruebas de este caso.

Amenazas

Otro factor que han tenido que enfrentar tanto los exmilitares presos en Haití como sus familiares en Colombia han sido las amenazas.



“Los familiares más cercanos están recibiendo amenazas para que ya dejen el caso así, para que ya no sigamos insistiendo, pero seguiremos luchando, porque son nuestros familiares y no los vamos a abandonar”, cuenta Lizeth Franco,



Bajo esta línea, Alfonso Rivera asegura que está siendo seguido por personas extrañas. “Hemos tenido ciertos seguimientos de vehículos que no conocemos, Uno sabe quién es el vecino. Han estacionado carros al frente del edificio donde vivimos y se quedan toda una mañana, un día me obstiné, bajé y me puse al frente y este arrancó”, cuenta.

Respuesta gubernamental

Tras reunirse este jueves con una delegación de familiares de los 18 exmilitares, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucia Ramírez, dijo que esta detención es totalmente irregular.



"Es totalmente irregular que haya unas personas detenidas por tanto tiempo sin que tengamos la garantía de que hay un proceso que está avanzando, de que haya alguna claridad sobre qué otras responsabilidades se están buscando por parte de las autoridades haitianas, quiénes son las personas haitianas involucradas, todo lo que se debería conocer a estas alturas cuando ha transcurrido un año de la muerte del presidente de Haití", señaló la alta funcionaria.



Explicó, además, que el cónsul colombiano en Haití ha estado visitando periódicamente a los detenidos, verificando cuáles sus condiciones de reclusión, asegurándose de que tengan el respeto debido a sus derechos humanos. Igualmente, relató que los exmilitares están en un sitio de reclusión distinto al que tenían inicialmente porque aparentemente allí habían recibido amenazas.



Colprensa consultó al embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, para que se pronunciara sobre lo que está sucediendo, pero respondió que no puede hablar sobre este tema en este momento.

¿Qué dicen las autoridades sobre el homicidio?

Los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2021. Por este crimen más de 40 personas han sido arrestadas, entre ellos los 18 exmilitares colombianos.



De acuerdo con información entregada por el director de la Policía general, Jorge Luis Vargas, CTU Security Service es la empresa a través de la cual se habría contactado a los militares.



Sin embargo, esta empresa no solo habría comprado los tiquetes, sino que presuntamente designó al capitán (r) Germán Alejandro Rivera y al sargento viceprimero (r) Duberney Capador Giraldo (muerto) como las personas encargadas de reclutar a los participantes de la misión.



Para llegar a Haití el director de la Policía informó que los colombianos vinculados al hecho utilizaron República Dominicana como trampolín.



Sin embargo, el sargento Viceprimero Jaime Álvarez Díaz, quien no quiso viajar a Haití, cuenta que a ellos los contactaron para prestarle seguridad a unos diplomáticos en Haití.

Lo que dijo la Defensoría

En un documento elaborado por la Defensoría del Pueblo quedó consignado que algunos de los detenidos tenían signos de cansancio, pérdida de peso, muñecas enrojecidas y con arañazos debido al roce con el metal de las esposas, que las mantienen puestas todo el día. Además, uno de los capturados cojeaba y otro no podía sostenerse por lo que tuvo que ser ayudado por su compañero.



En cuanto a su salud, dice el organismo, no cuentan con antibióticos. “Varios tenían puntos de sutura en sus cabezas que, según manifestaron, se los pusieron cuando llegaron y pasados más de 20 días no se los han retirado. Asimismo, tres de ellos presentaban lesiones de consideración que, por su apariencia, deberían ser tratadas en un establecimiento médico especializado”, dice en otro punto.

Detenidos

Carlos Giovanny Guerrero

German Alejandro Rivera

Jheyner Alberto Carmona

Ángel Mario Yarce

Edwin Blanquicet Rodríguez

Juan Carlos Yepes Clavijo

Víctor Albeiro Pineda

Manuel Antonio Grosso

John Jairo Ramírez

Alejandro Giraldo Zapata

Naisser Franco Castañeda

Francisco Eladio Uribe

Enalbert Vargas Gómez

Jhon Jairo Suárez

Gersain Mendivelso

Jhon Jader Andela

Neil Duran Cáceres

Alex Miyer Peña