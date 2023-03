Mujer denuncia que fue abusada sexualmente por conductor de aplicación de transporte

Una joven denunció que fue abusada sexualmente por un conductor de una plataforma de transporte, con el que había pactado el servicio días antes en Itagüí, Antioquia. La víctima contó que al bajarse del vehículo en la madrugada del sábado 18 de marzo sintió algo extraño en su cuerpo.



El hombre la recogió en su lugar de trabajo sobre las 4:30 a.m. Luego de 15 minutos de recorrido y una conversación, Lorena perdió el conocimiento y llegó a su destino sobre las 7:00 a.m., aunque el trayecto debía durar no más de media hora.



"Solo recuerdo que cuando él me despertó estaba muy nervioso y me acosaba para que me bajara del carro rápido porque tenía cosas que hacer. En el lapso que pasó desde que me monté y hasta que llegué a mi casa fueron dos horas", dijo la joven en un video publicado en el Instagram de una amiga.



Lea aquí: Disputa por una herencia familiar terminó en tragedia en Cali; dos personas murieron



La mujer contó que se acostó a dormir de inmediato por el mareo que sentía, pero alcanzó a enviarle un mensaje a su amiga para advertirle lo que había pasado.



Sobre las 10:00 a.m., su amiga la busca y le sugiere ir al hospital: "No tenía claro nada, estaba ida. Era algo que sentía en mis partes íntimas", contó la víctima.



En el centro de salud le confirmaron que fue víctima de abuso sexual. Aunque, inicialmente la joven identificó al conductor incorrecto, el hombre se presentó a la Fiscalía y aclaró lo que pasó.



Como el viaje se pactó verbalmente y no fue registrado por la plataforma de transporte, la joven cuenta que revisó con más calma y encontró al presunto agresor que se identifica con el nombre de Ancízar. El caso quedó en manos de las autoridades.