Menor de edad en Bogotá denuncia que fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio

El pasado 31 de octubre, una menor de 17 años denunció haber sido abusada sexualmente en una estación de Transmilenio en Bogotá. Los hechos ocurrieron en la Estación La Castellana, en horas de la noche, cuando la joven se dirigía a encontrarse con sus amigas.



Según el relato de la denunciante, todo empezó cuando se bajó de la ruta B12 y junto a ella un hombre de apariencia sospechosa, quien, al ver la ausencia de personas y seguridad en esa estación, procedió a robarla y posteriormente a violarla.



“El señor miraba para todos los lados y vi que sacó algo de la maleta. Este hombre llega detrás de mí y me amenaza con un cuchillo, me dice que le entregue todo lo que tengo, yo se lo doy, me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas, me dice que quiere coger”, contó la joven, quien afirmó que en el lugar no había presencia de la Policía ni de algún vigilante, “la estación estaba completamente vacía”.



Así entonces, a punta de amenazas, el hombre la saca del lugar y la lleva a la parte de atrás de esta, donde habría cometido al abuso.



“Me cogió de la mano y empieza a sacarme de la estación. Me llevó detrás, procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a realizarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short, a lo que yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no pude hacer absolutamente nada”.



Según el testimonio de la víctima, tiempo después dos jóvenes que llegaron a la estación y se percataron que algo estaba sucediendo, “se acercaron y este hombre se va corriendo, yo me doy cuenta de que hay dos muchachos dentro de la estación y lo que hago es ir a pedirles ayuda, ellos me auxilian totalmente. Yo iba de camino a verme con mis amigas, me ayudan a escribirles, y ellos me acompañan a encontrarme con ellas”.



Después del acontecimiento, la joven decidió interponer la denuncia, por lo que el abogado que lleva el caso, le recomendó ir a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, ya que, para poder conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad, primero se necesita establecer un derecho de petición.



Al llegar al sitio, no le aceptaron la denuncia por ser menor de edad, por lo que le sugieres ir a la URI de menores. Sin embargo, al llegar al sitio le dicen que ahí tampoco es, debido a que la persona que se va a denunciar es mayor de edad, entonces debe devolverse a la URI de Puente Aranda.



“Ahí también nos dicen que no, que no reciben denuncias porque ya son más de las 5:00 p.m., y que mi caso no es un caso de urgencia. También me comuniqué a la línea de Policía de Transmilenio, la cual dice que está fuera de servicio”.



En ese sentido, la menor manifiesta su inconformidad por la falta negligencia por parte de las autoridades y expresa su preocupación para que este caso no quede en la impunidad. “Estoy cansada de que los procesos judiciales sean sumamente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas. Lo único que me queda por hacer es volver a la URI a ver si me reciben la denuncia”, concluye.