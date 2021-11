"Me pedía fotos íntimas si quería volver a ver el niño": Madre de menor asesinado por su padre

Un día después de que un juez de control de garantías le dictara medida de aseguramiento a Miguel Meza, el hombre que confesó haber asesinado a su hijo de 14 meses de edad, la madre del menor reveló detalles de los momentos posteriores a la desaparición de su hijo.



Según el testimonio de Yakeline García, la madre del pequeño Salvador Meza, el presunto homicida y excompañero sentimental la venía extorsionando para devolverle a su hijo, a quien se había llevado durante el permiso que le concedió un juez de familia para que visitara al hijo de ambos.



El hombre, asegura la madre, le pedía fotos íntimas para devolverle al niño, a quien al parecer habría asesinado y arrojado bajo un puente, horas después de llevárselo; pero luego le lloraba y la insultaba telefónicamente.



El pequeño Salvador había sido llevado a pasear por su padre desde el 23 de octubre pasado y no fue regresado a su progenitora como estaba acordado; todo lo que le dijo su exesposo es que no se lo entregaría más y le reclamó que el hijo supuestamente no era de él.



“Me decía que no era el hijo de él, que se había dado cuenta de eso y que se iba a vengar de esa traición; que si quería ver al niño le enviara fotos mías íntimas, videos y me decía que lo sentía y se ponía a llorar. Luego me insultaba y me decía que era mi culpa”, relató Yakeline en medios nacionales.



La mujer, residente en la ciudad de Palmira, pidió protección a las autoridades porque tiene otra hija con el mismo hombre y teme que en venganza quiera hacerles daño.



“Le pido a la justicia que lo condenen, la pena máxima, que trabajen para que no vuelva a salir nunca y que nos protejan a nosotros porque yo tengo otra hija con él y siento miedo de las represalias que pueda tomar”, aseguró.

Medida de aseguramiento

En la noche del lunes un juez con función de control de garantías de Cali dictó medida de aseguramiento carcelaria contra Miguel Meza por el asesinato de su hijo de 14 meses y quien fue capturado por la Sijín en Llorente, zona rural de Tumaco, Nariño.



Durante el interrogatorio reiteró que el mismo 23 de octubre le quitó la vida a su hijo y lo abandonó bajo el puente de El Comercio, en el sector de La Dolores, en la vía Cali - Palmira. Las autoridades intentaron ubicarlo en su vivienda, donde se realizó una inspección judicial, pero ya había huido.



Al procesado le fueron imputados por investigadores de la Fiscalía los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada; cargos que fueron además aceptados por el implicado.

Mensaje a las mujeres

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, aseguró ayer sentirse “profundamente compungida” por la muerte de un bebé de un año y dos meses de edad a manos de su padre, y pidió que el confeso homicida sea sentenciado a una “condena ejemplar”.



“Cuando conocí la noticia, como madre, como mujer, sentí un dolor enorme de ver cómo era posible que un homicida, padre de un bebé, sea capaz de llegar a una atrocidad de esas”, aseguró la Mandataria.



Clara Luz Roldán les agradeció a las autoridades que hayan detenido al hombre, pero “a la Fiscalía General de la Nación le pido actuar con prontitud y sobre todo con una condena ejemplar”.



La gobernadora hizo además un llamado a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar para que acudan a la Ruta de Atención a Víctimas de Violencia de Género, a las Comisarías de Familia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



“En la Gobernación del Valle del Cauca y en varios municipios del Departamento tenemos puntos para que las mujeres pidan el apoyo necesario no solo para ellas, sino para sus hijos”, ahondó.