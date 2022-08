Lo que se sabe del asesinato a bala de dos periodistas en Fundación, Magdalena

Hay consternación en el gremio de periodistas por el asesinato a bala de dos periodistas cuando se movilizaban en un carro por una carretera que conducía al municipio de Fundación, Magdalena.



Las víctimas mortales fueron identificadas como Léiner Montero Ortega y Dilia Contreras Cantillo, dos comunicadores se desempeñado en prensa y radio. Léiner era dueño y director de la emisora Sol Digital Stereo de Fundación. Mientras que Dilia trabajaba en periódicos y emisoras en Santa Marta y Bogotá.



Este hecho criminal fue registrado a las 3:00 a.m. de este domingo, en el municipio de Fundación, Magdalena, cuando dos sujetos, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon de manera indiscriminada contra los periodistas.



Según las autoridades, los comunicadores regresaban de cubrir las fiestas patronales y las corralejas del corregimiento de Santa Rosa de Lima, vecino de esa población. Léiner conducía el carro y Dilia iba de copiloto.



Se conoció que en el carro viajaba una tercera persona que resultó gravemente lesionada por los impactos de bala. Se trata de Joaquín Alberto Gutiérrez Marín, a quien trasladaron de manera inmediata a un centro asistencial y quien realizó la denuncia a la Policía.



De acuerdo con la Policía, Léiner había sido blanco de amenazas por una prestigiosa familia del municipio hace dos años, a quienes investigaba por presuntos actos de corrupción. Es por esto que no se descartó que el homicidio esté relacionado por una posible retaliación.



Sin embargo, no se conocen registros para esa época de alguna denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación.



Otra hipótesis que se maneja es que el crimen haya sido por un hecho de intolerancia, pues de acuerdo con testigos, durante el cubrimiento de las fiestas patronales se presentó una riña en la que habría estado el periodista.



La Policía del Magdalena asignó a un grupo especial en coordinación con la Fiscalía, para dar con los móviles y lograr la captura de los responsables.



El alcalde de Fundación, Carlos Sierra, lamentó el lamentable hecho y anunció un Consejo Extraordinario de Seguridad.



Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó el crimen de los periodistas a través de su cuenta de Twitter.



"Rechazamos y lamentamos el asesinato de los periodistas Léiner Montero y Dilia Contreras ocurrido en la madrugada de hoy en la vía que conduce del corregimiento de Santa Rosa de Lima al casco urbano del municipio de Fundación, en Magdalena", dijo la FLIP.