Licor de contrabando se dispara por estos días, cuidado con lo que compra

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Llega la temporada de fin de año y con ella se dispara el fenómeno de contrabando de licor en Colombia. Tan solo en estos últimos días del año fueron incautadas 3300 botellas de trago que habían ingresado al país de manera ilegal, las cuales pueden poner en riesgo la salud de las personas.



Por eso, no se deje engañar por los precios económicos que puede encontrar en sitios de expendio de licor del país. Dude siempre, porque según las cifras de la Federación Nacional de Departamentos, el 7 % del licor que se encuentra en el mercado es de contrabando y una de cada cinco botellas es ilegal.



Entre las recomendaciones piden verificar siempre el estado de las etiquetas, no se confíe. Si usted es de los que en la noche de fin de año prefiere tomarse unos whiskys, preste especial atención a las marcas Clan Macgregor, Elite Reserve y Old Parr, pues según registros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), son las más contrabandeadas en el territorio colombiano.



Si por el contrario prefiere algo más suave y se decide por el ron, tenga cuidado con el Ron Anís, Jamaiquino y Cacique. El vino, tampoco está exento, la Polfa tiene registros sobre Sangría, Caroreña y Manischewitz. Las otras marcas por las que debe prestar atención son La Caponera, Cinco Estrellas, Gota de Oro, Quetzal, Black Stripe, Sir Edward’s, Nevado, Mallorca, Elite Reserve y Red Miler.

Sin embargo, no crea que porque su trago favorito no está dentro de esta lista se puede confiar, recuerde que los contrabandistas trabajan de acuerdo a la demanda y como a usted le gusta un trago en específico a muchos otros en el país o en su ciudad, igual.



¿Sabe usted cómo trabajan estos contrabandistas? ¿cómo ingresan el licor al país? ¿de dónde lo traen? o ¿cuántas incautaciones se han hecho durante la pandemia?



Según el general Gustavo Franco, director de la Polfa, la cadena empieza en países como China, Escocia, España, Ecuador, Italia y Venezuela.



En estos lugares, los contrabandistas adquieren el licor a buen precio, por ejemplo, desde China se envían los aperitivos, la champagne, el ron tequila, el vino y el vodka, entre otros. Desde Escocia se exporta el ginebra, el ron y el whisky y así sucede con los diferentes países de la lista.

Buenaventura y Cali están entre las ciudades que según la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, sirven de rutas de llegada y distribución de todo

tipo de licor de contrabando.

Después de comprado, el reto para los contrabandistas consiste en cómo enviarlo y cómo ingresarlo al país. Según el general Franco, aquí es donde la creatividad sale a flote. “Se han encontrado botellas en medio de maíz a granel o en medio de sal”, ya que la gente siempre busca diferentes formas para ocultarlos.



Estas formas son comúnmente llamadas contrabando abierto y contienen todo lo relacionado con el ocultamiento, camuflaje y menudeo.



También se ha reportado la modalidad de ingreso bajo encomiendas, es decir, el envío diario de botellas a diferentes personas y en diferentes lugares del país. “Es casi un pitufeo que se da ahí, especialmente de vinos costosos desde España y Argentina”, contó el director de la Polfa.



El último método de ingreso es el ‘contrabando térmico’, es decir el ingreso por puertos y aeropuertos, donde los contrabandistas declaran la mercancía con un valor menor al del mercado, en esta categoría los aperitivos son los que más evaden impuestos.



Teniendo definida la modalidad que será utilizada para ingresar el licor de contrabando, el siguiente paso es decidir la ruta y el destino a donde se pretende llegar.



Para las autoridades, los departamentos fronterizos son los más vulnerables a la hora de hablar de este fenómeno. Esto se debe en gran medida a su alta extensión territorial y a la cantidad de pasos ilegales que existen.



“La Guajira, el Golfo de Urabá, Buenaventura y las fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá”, son los lugares a los que nos referimos cuando hablamos de vulnerabilidad.



Apenas llegan a estos lugares, son distribuidos por todo el país dependiendo de su lugar de ingreso. Entre las rutas más concurridas se encuentra la entrada por La Guajira, para ser distribuida por las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, para finalmente entrar al centro del país.



El licor de contrabando impacta gravemente en todos los sectores de la sociedad y, como dice Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, pone en riesgo la salud e integridad física del consumidor inmediato.



“El fenómeno del contrabando en licores impacta significativamente las rentas departamentales con las que cada gobernación invierte en la salud, la educación y el deporte de su población; lo que, a su vez, limita las posibilidades del país para sobreponer el golpe socioeconómico que ha generado la pandemia”, concluyó.